Hanoï densifie les espaces créatifs pour enrichir son identité culturelle

De nombreux événements et projets culturels ont vu le jour, apportant ainsi une nouvelle vitalité à la scène artistique de la capitale. Hanoï bénéficie désormais d’un environnement favorable à l’épanouissement de ses espaces créatifs, qui participent de et à son identité culturelle. Des centaines d’espaces créatifs ont ainsi été créés, témoins de l’impact croissant de la culture et de l’art sur la vie des Hanoïens.

Photo : VNA/CVN

La ville dispose de 124 espaces culturels, ce qui en fait le leader national dans ce domaine. Ce développement rapide est un signe prometteur pour l’essor de la culture, notamment depuis l’adhésion de la capitale au réseau des villes créatives de l’UNESCO, il y a cinq ans.

La capitale a su valoriser ses ressources culturelles et humaines, transformant ces atouts en une véritable force et en un patrimoine vivant. Parmi les réalisations notables, l’aménagement de rues piétonnes et d’espaces dédiés à l’artisanat enrichit l’expérience urbaine et renforce le lien social.

En 2019, Hanoï ne comptait que deux rues piétonnes: autour du lac Hoàn Kiêm et Trinh Công Son. Aujourd’hui, quatre nouveaux espaces ont été ouverts: la rue fleurie du quartier de Bac An Khanh, la rue piétonne autour de la citadelle de Son Tây, la rue de la gastronomie nocturne de Ngu Xa, et l’espace piéton devant le parc de la Réunification. Cette évolution témoigne de l’engagement de Hanoï à devenir un véritable pôle culturel et créatif, propice à la découverte et à l’épanouissement, tant pour ses habitants que pour ses visiteurs.

Nguyên Thi Thuy, une habitante de Son Tây, est très enthousiaste face à ces initiatives. "Ouvrir les rues piétonnes est une excellente idée. Les habitants ont désormais un espace de rencontre à leur disposition, idéal pour lancer des projets artistiques collectifs et se rassembler. Cela renforce les liens entre les gens. Cette initiative devrait inspirer d’autres localités comme Thach Thât et Phúc Tho", a-t-elle confié.

Les festivals culturels et les événements artistiques attirent un large public, incluant des créateurs et des citoyens. Parmi les événements emblématiques, on peut mentionner le Festival de la culture populaire en 2019 et 2020, le Festival de la création et du design du Vietnam en 2020, ainsi que la Semaine du design du Vietnam en 2021 et 2022. Le Festival de design créatif de Hanoï, qui s’est tenu en 2022 et 2023, se poursuivra en novembre prochain.

Photo : VNA/CVN

Ces événements offrent une variété d’activités - expositions, performances artistiques, débats et expériences ludiques - attirant un large public et fournissant un espace favorable aux acteurs de la culture. Hoàng Quôc Anh, artiste et curateur, y est naturellement très sensible…

"En tant qu’habitant de Hanoï, et plus précisément de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, je suis fier de m’impliquer dans des projets créatifs qui favorisent l’accès à l’art et encouragent l’interaction avec le grand public", a-t-il dit.

De nombreux espaces culturels créatifs de la capitale jouent un rôle de médiateur entre artistes et communauté, ce qui contribue à forger une nouvelle identité tout en préservant les valeurs traditionnelles. Certains sont devenus des sites emblématiques susceptibles d’accueillir de prestigieux événements artistiques internationaux.

Quôc Trung, lui, est le directeur artistique du Festival international de musique Monsoon, l’un des événements culturels les plus renommés du Vietnam. "Depuis 2023, nous invitons de jeunes artistes et des artistes internationaux à participer à nos projets d’interaction artistique dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm. Cette approche a prouvé son efficacité en suscitant un vif intérêt du public, notamment parmi les jeunes. Nous avons également eu l’occasion de présenter nos espaces culturels et patrimoniaux aux visiteurs", a-t-il fait remarquer.

Photo : VNA/CVN

Les autorités de Hanoï ont pris de nombreuses mesures pour promouvoir les industries culturelles. Il en ressort que les espaces créatifs de Hanoi sont diversifiés et qu’ils englobent des domaines tels que le design, les arts visuels, l’architecture, la musique, les performances artisanales, l’édition, la photographie et le cinéma. Cette diversité insuffle une nouvelle vitalité à la capitale et stimule le développement des industries créatives, à en croire Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale.

"Il est essentiel de promouvoir la créativité pour tous. Hanoï est une ville créative et elle s’emploie à multiplier les espaces créatifs. Ça crée un nouveau moteur de développement de la capitale dans les années qui viennent", a-t-il noté.

Pour placer la culture et la créativité au cœur de son développement, Hanoï aspire à devenir un modèle dans le domaine des industries culturelles et créatives, en valorisant ses espaces culturels et artistiques. Cela lui permet d’affirmer son statut de capitale riche en traditions culturelles, en innovation et en créativité.

VOV/VNA/CVN