Pluie de mélodies et d'images à Bond Live in Vietnam

Lors de l’événement "Good Morning Vietnam" 2 e saison, avec "Bond Live in Vietnam", les effets sonores, visuels et l’éclairage scénique ont sublimé la musique de Bond. Les applaudissements ont résonné dans la salle du Centre national des conférences à Hanoï, où les paysages du Vietnam se sont harmonieusement mêlés aux œuvres musicales.

Photo : ND/CVN

Le concert a débuté avec l’image de quatre jeunes femmes vêtues d’ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne), jouant du violon sur scène, avec en arrière-plan des estampes folkloriques de Hàng Trông Tô nu (quatre belles jeunes filles).

Le public a été émerveillé lorsqu’après les quatre jeunes femmes, sont apparus successivement les tableaux Tu bình (Quatre beautés), puis les images de quatre tours emblématiques du Vietnam, quatre rivières célèbres et quatre paysages célèbres.

Ces images du Vietnam étaient présentées dans un espace rempli des mélodies dynamiques des morceaux les plus célèbres de Bond, ouvrant avec Elysium et Duel. Cela a apporté une émotion et un enthousiasme particuliers aux spectateurs.

Ce qui a le plus surpris le public, et que les organisateurs voulaient garder secret jusqu’à la fin, ce sont les éléments qui ont fait que la scène du concert "Bond Live in Vietnam" semblait "enchantée", avec une fusion incroyable entre les éléments de la culture vietnamienne et la musique de Bond.

La scène était une fresque vivante de la connexion entre les deux cultures, entre la musique européenne et l’art traditionnel vietnamien.

Le réalisateur Pham Hoàng Nam a expliqué que l’équipe a apporté des images de Tứ bình, des paysages du Vietnam, des quatre saisons avec les fleurs de prunier (Ochna integerrima), d’orchidée, de chrysanthème et de bambou, et quatre filles, puis des images d’architecture vietnamienne.

"Nous devions trouver des moyens de transformation, parfois une rivière, parfois quatre chevaux galopants, parfois des feux d’artifice explosant… Nous avons cherché des symboles correspondant au chiffre “quatre” dans la culture orientale pour créer une diversité de couleurs pour le programme", a-t-il déclaré. C’est pourquoi les images étroitement liées sont apparues successivement comme des tableaux "Tu bình" modernes, guidant les émotions du public tout au long des premières performances de Bond.

Les images évoquant la connexion entre la culture orientale et occidentale créent un lien harmonieux avec les morceaux interprétés par Bond. Lors de la performance de la musique Shine, on peut voir des éléments architecturaux anciens de la tour Cham.

"La plus grande réussite de cette collaboration était que c’était la première fois que Bond se produisait dans un pays en suivant l’histoire culturelle de ce pays, ce qui n’avait jamais été fait auparavant avec Bond", s’est-il félicité.

Pour ceux du métier comme le réalisateur Pham Hoàng Nam, le programme "Good Morning Vietnam" n’apporte pas seulement de belles significations à la communauté en promouvant la culture et le tourisme vietnamiens, mais contribue également à élever le niveau d’organisation d’événements musicaux de haut niveau.

VNA/CVN