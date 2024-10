Michael Learns To Rock de retour pour un concert au Vietnam

Le légendaire groupe danois Michael Learns To Rock organisera officiellement un concert spécial intitulé "Take Us to Your Heart", le 17 novembre, au stade sportif couvert de Phu Tho à Hô Chi Minh-Ville.

Le concert fait partie de la tournée asiatique du groupe du même nom, qui visitera six pays : l’Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour et le Vietnam.

Le groupe interprétera un total de 24 chansons, dont des tubes nouveaux et appréciés comme "Someday", "Sleeping Child", "Complicated Heart", "Paint My Love", "Take Me to Your Heart", "Love Will Never Lie" et "25 Minutes", promettant de créer une atmosphère émotionnelle et nostalgique. Les artistes présenteront notamment de nouvelles chansons pour la première fois au Vietnam.

C’est la quatrième fois que Michael Learns To Rock se produit au Vietnam, après des concerts en 1997, 2015 et 2016.

Lors d’une précédente conférence de presse au Vietnam, Michael Learns To Rock a révélé que l’anglais n’étant pas la langue maternelle du groupe, ils utilisent un anglais simple pour composer et chanter. Ils étaient fiers d’apprendre que de nombreux enfants vietnamiens commencent à apprendre l’anglais en chantant leurs chansons sur YouTube.

Fondé en 1988, Michael Learns To Rock est un groupe danois connu pour ses ballades pop et rock douces, captivant des millions d’auditeurs à travers le monde depuis plus de 25 ans.

Le groupe fait partie de ceux qui sont profondément liés aux souvenirs de nombreuses générations de publics vietnamiens, qui écoutaient leur musique à la radio ou dans les programmes de MTV Asia.

Le groupe a commencé ses concerts avec quatre membres, à savoir Jascha Richter, Kare Wanscher, Mikkel Lentz et Soren Madsen. Après 2000, Soren Madsen a quitté le groupe, laissant le groupe avec les trois membres restants.

À ce jour, le groupe a vendu plus de 11 millions d’albums dans le monde, principalement en Scandinavie (Europe du Nord) et en Asie. Parmi leurs tubes qui sont rapidement devenus populaires dans les années 1990 figurent "The Actor", "Sleeping Child", "Take Me to Your Heart" et "That’s Why".

