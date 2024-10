Reconstitution des Fêtes traditionnelles de la capitale Hanoï

De nombreuses fêtes traditionnelles de la capitale Hanoï ont été recréées lors du programme "Journée culturelle pour la paix", organisé le 6 octobre autour du lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée). L'événement a offert aux spectateurs une immersion dans les traditions locales, tout en soutenant la conservation et la valorisation des précieuses valeurs culturelles et historiques de la nation.

Photo : CTV/CVN

L'ouverture du programme a été marquée par une spectaculaire présentation de tambours de Thang Long, réalisée par des habitants du district de Thanh Trì. Ensuite, la danse des drapeaux de la fête Quan Gia (district de Hoài Duc) et la danse des dragons et lions (district de Thanh Oai) ont captivé l'attention du public, dans une ambiance vibrante et festive.

Photo : CTV/CVN

Un autre point fort a été la reconstitution des coutumes liées au culte de Tan Viên Son Thánh, l'un des quatre immortels dans les croyances populaires vietnamiennes. Ce culte, pratiqué principalement dans le district de Ba Vi, est lié à des fêtes comme celle de la maison communale de Tuong Phiêu (district de Phuc Tho) et celle du temple Và (chef-lieu de Son Tây).

L'art du chant Dô, pratiqué dans le district de Quôc Oai, et ces festivals ont été reconnus comme patrimoine culturel immatériel national et sont soigneusement préservés par les habitants locaux.

Photo : CTV

Chaque année au printemps, avant la récolte du riz, les Vietnamiens honorent le héros mythique Thánh Gióng, dieu et saint, qui aurait défendu le pays contre les ennemis étrangers. Il est vénéré en tant que protecteur des moissons, de la paix du pays et de la prospérité de la famille.

Photo : CTV/CVN

Parmi les autres fêtes majeures, la fête Chu Dông Tu-Tiên Dung, célébrée à Chu Xa (district de Gia Lâm), a été mise en avant. Cette fête, profondément ancrée dans les croyances des anciens Vietnamiens, honore la conquête des terres marécageuses bordant le fleuve Rouge, essentielle pour le développement agricole de la région.

La légende de Chu Dông Tu, l'un des Quatre Immortels, met en lumière les valeurs morales et spirituelles qui guidaient autrefois le peuple vietnamien dans leur quête de paix et de prospérité.

Photo : HNM/CVN

Le programme a également présenté les rites de vénération des sœurs Trung (Trung Trac et Trung Nhi), deux héroïnes nationales qui ont mené une révolte contre la domination chinoise au Ier siècle.

Ce culte est pratiqué dans plusieurs lieux sacrés de Hanoï, notamment au temple Hai Bà Trung (district de Mê Linh) et au temple Hat Môn (district de Phuc Tho).

Photo : CTV/CVN

Enfin, la procession dédiée à la tradition de vénération des "Quatre Gardiens sacrés de Thang Long" a mis en lumière l'histoire ancienne de Hanoï en tant que centre politique et spirituel du pays.

Des performances traditionnelles, telles que la danse des dragons, des démonstrations de marionnettes et de chants Xâm, ainsi que des jeux traditionnels, ont reflété la richesse du patrimoine immatériel de la capitale.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Thao Nguyên/CVN