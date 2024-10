Nouveau développement dans la coopération culturelle Vietnam - France

Dans le cadre de la participation du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, au XIX e Sommet de la Francophonie et de sa visite officielle en France du 3 au 7 octobre, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a eu une séance de travail avec la ministre française de la Culture, Rachida Dati.

>> La musique et des arts traditionnels du Vietnam présentés au Village de la Francophonie

>> Vietnam et France visent un partenariat stratégique à une nouvelle hauteur

>> La visite du dirigeant vietnamien en France, étape importante dans les relations bilatérales

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont signé le Programme de coopération culturelle pour la période 2024-2028 entre les deux ministères, marquant un nouveau développement dans la coopération culturelle Vietnam - France. Précisément, ledit programme comprend les domaines du patrimoine culturel, des musées et des archives ; industries culturelles et créatives ; cinéma et audiovisuel ; arts de la scène et arts visuels ; bibliothèque ; artisanat et beaux-arts.

Lors de la séance de travail, le ministre Nguyên Van Hùng a exprimé sa joie au déploiement des activités par les deux parties à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et des 10 ans de partenariat stratégique entre le Vietnam et la France. Il espère que cette réunion permettra de porter la coopération entre les deux pays dans le domaine culturel à une nouvelle hauteur, en exploitant au maximum le potentiel de préservation du patrimoine et de développement de l'industrie culturelle.

La ministre Rachida Dati a souligné les relations historiques traditionnelles entre la France et le Vietnam et a affirmé que la coopération culturelle est un point brillant reliant l'amitié entre les deux peuples. Elle a proposé que les deux parties mènent des activités spécialisées telles que l'exposition de célèbres sculptures des musées du Louvre et de Versailles au Vietnam. Elle a également proposé de promouvoir la coopération dans le domaine du cinéma en participant mutuellement aux festivals internationaux du film.

Le ministre Nguyên Van Hùng a souligné le potentiel de promotion de la culture et du tourisme vietnamiens à travers le cinéma. Il a également abordé le projet de construction du Centre national des expositions à Hanoï, qui devrait placer le Vietnam sur la carte de l'économie mondiale de l'Expo.

La signature du programme de coopération culturelle pour la période 2024-2028 devrait servir de base aux deux parties pour mettre en œuvre efficacement des activités concrètes et pratiques dans les domaines de coopération, tout en contribuant au renforcement des relations bilatérales stratégiques.

VNA/CVN