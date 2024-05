Indonésie

Les transports intelligents devraient contribuer à relever les défis de l'urbanisation

Photo : AFP/VNA/CVN

S'adressant à l'ouverture du 19e Forum Asie-Pacifique 2024 sur les systèmes de transport intelligents (ITS) à Jakarta le 28 mai, Budi Karya Sumadi a noté que la population mondiale augmente à un rythme rapide, ce qui présente de sérieux défis pour les transports sous la forme d'embouteillages, d'accidents. et la pollution par le gaz carbonique.

Compte tenu de cela, a-t-il déclaré, le système de transport intelligent peut surmonter ce problème s'il utilise diverses technologies. Le transport intelligent peut contribuer aux efforts visant à relever les défis majeurs en matière de transport et au changement climatique et à suivre le rythme des progrès technologiques.

Selon Budi Karya Sumadi, les ministres, les ambassadeurs, les représentants internationaux et plusieurs autorités régionales ont tenu une table ronde de haut niveau pour partager leurs expériences dans la réalisation de la vision de la mobilité urbaine durable, qui a abouti à la Déclaration de Jakarta, qui contient plusieurs idées importantes qui méritent une attention et une action conjointes.

Il a souligné que les partenariats et l'engagement doivent être prioritaires pour améliorer et accélérer la mise en œuvre de transports intelligents, de mécanismes de financement créatifs et de stratégies.

Budi Karya Sumadi a qualifié l'implication de nombreuses parties prenantes de clé pour financer le développement de transports intelligents et durables, et a souligné la nécessité d'améliorer le cadre réglementaire.

VNA/CVN