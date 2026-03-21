Hanoï au rythme des 80 ans du sport national

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Journée traditionnelle du sport vietnamien (27 mars 1946), la capitale Hanoï est le théâtre, tout au long de ce mois-ci, d’un vaste programme d’activités sportives.

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Photo : VNA/CVN

Le sport figure parmi les secteurs les plus riches en traditions révolutionnaires du pays. Son histoire est intimement liée à la construction et à la défense de la Patrie. Au fil du développement national, l’activité sportive ne s’est pas limitée à l’amélioration de la condition physique. Elle s’est affirmée comme un pilier de la stratégie culturelle et sociale, contribuant également à la promotion du tourisme et à l’image du Vietnam à l’international. Renforcer l’effica-cité des politiques sportives constitue ainsi un socle essentiel pour un développement durable et harmonieux des secteurs de la culture, du sport et du tourisme, conciliant objectifs économiques, sociaux et environnementaux.

Un anniversaire hautement symbolique

Pour Hoàng Dao Cuong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, le cap des 80 ans représente “un jalon majeur, porteur d’une signification particulière”, marquant une longue étape de maturation du sport national. Il a appelé les unités concernées à coordonner étroitement leurs efforts afin d’organiser une série d’événements répondant à quatre exigences : solennité, sens, sobriété et efficacité. Une attention particulière devra être portée aux préparatifs de la cérémonie officielle prévue au Théâtre Hô Guom.

Photo : VNA/CVN

Événement phare du programme “Mois des activités sportives” lancé par le Comité populaire de Hanoï, “la Journée olympique - Pour la santé de tous - Pour la sécurité de la Patrie” se tiendra le 22 mars autour du lac Hoàn Kiêm (Lac de l’Épée restituée). Elle sera reliée en ligne à 33 sites à travers le pays.

À Hanoï, le noyau dur des participants regroupera plus de 2.000 cadres et fonctionnaires du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, de l’Administration vietnamienne des sports, ainsi que des entraîneurs et athlètes actuellement en stage dans la capitale.

Grande nouveauté cette année : l’implication accrue des établissements de formation et du monde artistique. L’Université des sports de Bac Ninh mobilisera 500 enseignants et étudiants, tandis que l’Université de la culture de Hanoï en engagera 1.000. Sous la coordination de Xuân Bac, directeur du Département des arts du spectacle, des dizaines d’artistes renommés ont également confirmé leur présence afin de promouvoir, auprès des jeunes générations, l’esprit d’entraînement physique inspiré par le Président Hô Chi Minh.

Sur le plan logistique, le Comité olympique vietnamien, en partenariat avec un sponsor stratégique, fournira quelque 5.000 tenues officielles aux participants, garantissant l’unité visuelle et le professionnalisme de l’événement.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, les autres activités majeures sont en phase finale de préparation, selon les responsables de l’Administration vietnamienne des sports. Le 27 mars au matin, un colloque sur l’économie du sport réunira experts et décideurs pour débattre des solutions en faveur d’un développement durable du secteur. Au même moment, le complexe sportif de My Dinh accueillera un tournoi de pickleball commémoratif, avec des délégations venues de nombreuses provinces et grandes villes.

Point d’orgue des célébrations, le gala “Gloire au sport vietnamien”, organisé dans la soirée du 27 mars également à My Dinh, rendra hommage et récompensera les meilleurs entraîneurs et athlètes du pays.

Festivals et compétitions

Les 21 et 22 mars, le Service municipal de la culture et des sports, en collaboration avec l’Association de santé en plein air des seniors de Hanoï, organisera un festival dédié aux clubs de sports de plein air pour les personnes d’âge moyen et les seniors.

Le 27 mars à 08h00, le Palais de l’amitié Viêt Xô accueillera la cérémonie officielle célébrant les 80 ans du sport vietnamien. Un reportage retracera l’évolution du sport dans la capitale, mettant à l’honneur les contributions des générations d’athlètes et de techniciens qui ont façonné son essor.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan compétitif, plusieurs rendez-vous rythmeront également ce mois anniversaire, notamment le Tournoi ouvert de basket 3x3 de Hanoï et le tournoi internationale de badminton Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2026.

Ces épreuves, mêlant sport de masse et haut niveau, offriront une vitrine dynamique du sport hanoïen et favoriseront les échanges nationaux et internationaux.

Colloques, tables rondes sur le développement du sport, démonstrations, rencontres inter-générationnelles et exhibitions de gymnastique en plein air viendront compléter le programme dans de nombreux districts de la capitale.

À travers ce “Mois des activités sportives”, Hanoï entend encourager la population à adopter une pratique physique régulière, améliorer la qualité de vie et renforcer la cohésion sociale. Une dynamique inscrite dans le mouvement “Toute la population s’entraîne selon l’exemple du Président Hô Chi Minh”, avec l’ambition de confirmer le rôle moteur de la capitale dans le développement du sport vietnamien.

Phuong Nga/CVN