Football : le Vietnam qualifié pour la phase finale de la Coupe d’Asie 2027

Suite à une décision de la Confédération asiatique de football concernant des sanctions à l’encontre de la Fédération malaisienne de football (FAM), l’équipe nationale du Vietnam a officiellement validé son billet pour la phase finale de la Coupe d'Asie 2027.

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Photo : VFF/CVN

Le 17 mars, la Fédération vietnamienne de football a annoncé que l’AFC avait sanctionné la fédération malaisienne pour violation de l’article 56 du Code disciplinaire et d’éthique.

Cette décision entraîne un bouleversement du classement du groupe F lors du dernier tour des éliminatoires. En raison de l’alignement de joueurs non éligibles, la Malaisie est déclarée perdante par forfait (0-3) pour deux rencontres : face au Nepal le 25 mars 2025, puis contre le Vietnam le 10 juin 2025.

En plus de ces sanctions sportives, la FAM écope d’une amende de 50.000 dollars, à régler dans un délai de 30 jours. Ces ajustements modifient profondément la hiérarchie du groupe.

La Malaisie, initialement en tête avec 15 points, voit son total ramené à 9. De son côté, le Vietnam bénéficie d’une victoire sur tapis vert (3-0), portant son total à 15 points avec une différence de buts de +13 (14 marqués, 1 encaissé).

Il prend ainsi seul la tête du groupe F après cinq matchs. Avec une avance de six points sur la Malaisie à une journée de la fin, les joueurs de l’entraîneur Kim Sang Sik sont assurés de terminer en tête du groupe, synonyme de qualification pour la phase finale de la Coupe d’Asie 2027, quel que soit le résultat du dernier match.

Selon le calendrier, le Vietnam accueillera la Malaisie le 31 mars 2026 au stade Thiên Truong. Bien que cette rencontre soit désormais sans enjeu pour le classement final, elle reste importante pour maintenir le rythme de compétition et engranger des points au classement mondial de la FIFA.

VNA/CVN