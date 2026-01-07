Hanoï célèbre les exploits de ses sportifs aux SEA Games 33

Le Comité populaire municipal de Hanoï a organisé, dans l’après-midi du 7 janvier, une cérémonie en l’honneur des entraîneurs et athlètes ayant réalisé des performances remarquables lors des 33 es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33).

Photo : VNA/CVN

L’événement a réuni des responsables du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, de la municipalité de Hanoï, ainsi que plus de 200 membres de la délégation sportive de la capitale.

Organisés du 9 au 20 décembre 2025 en Thaïlande, les SEA Games 33 ont vu le Vietnam s’illustrer avec un total de 278 médailles, dont 87 d’or, 81 d’argent et 110 de bronze, consolidant ainsi sa position parmi les meilleures nations de la région.

Hanoï a joué un rôle moteur en fournissant 210 membres, dont 169 athlètes engagés dans 30 disciplines. Les sportifs de la capitale ont remporté 79 médailles, dont 29 d’or, représentant 33,33% des titres suprêmes de la délégation nationale.

Ces médailles couvrent un large éventail de disciplines, allant de sports olympiques et des Jeux asiatiques (ASIAD) aux sports collectifs et aux arts martiaux traditionnels.

La vice-présidente du Comité populaire municipal, Vu Thu Ha, a souligné que Hanoï avait mobilisé d’importantes ressources pour moderniser les infrastructures aux normes internationales et mettre en place des politiques de soutien rigoureuses, incluant des stages à l’étranger et un recours accru à des experts internationaux.

Photo : VNA/CVN

Ces efforts témoignent de la volonté de la ville d'investir dans les sports inscrits dans les systèmes asiatique et olympique, en s'appuyant sur les Jeux d'Asie du Sud-Est.

À cette occasion, Hanoï a accordé une prime de 3 milliards de dôngs à sa délégation sportive et d'un milliard de dôngs à la sélection nationale de football des moins de 22 ans (U22) pour son titre de champion aux SEA Games 33.

Les athlètes ont reçu des récompenses individuelles de 55, 30 et 25 millions de dôngs respectivement pour chaque médaille d’or, d’argent et de bronze, les entraîneurs percevant 50% de ces montants.

Le 6 janvier 2026, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié la décision n°29/QD-BVHTTDL attribuant des certificats de mérite à 329 athlètes et 62 entraîneurs qui ont obtenu des résultats exceptionnels aux SEA Games 33, s’ajoutant aux récompenses précédemment décernées par le Premier ministre à 300 membres d’élite.

