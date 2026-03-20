Nguyên Thùy Linh se qualifie pour les quarts de finale de l’Orléans Masters 2026

La meilleure badiste vietnamienne Nguyên Thuy Linh, s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Orléans Masters 2026 après une victoire convaincante en deux sets contre la Hongkongaise Lo Sin Yan Happy.

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Photo : Thanh Vu/VNA/CVN

Après un premier match difficile contre la tête de série numéro trois, la Taiwanaise Lin Hsiang Ti, Thuy Linh a affronté une adversaire plus abordable au deuxième tour. La joueuse vietnamienne a rapidement pris le contrôle de la rencontre face à la 75e mondiale, originaire de Hong Kong.

Dès le premier set, Thuy Linh a rapidement pris l’avantage à 7-3 puis à 11-5. Grâce à la précision de ses coups et à son excellent contrôle du rythme, elle a creusé l’écart à 19-10 avant de conclure le set 21-12.

Le deuxième set s’est déroulé de la même manière : Thuy Linh a maintenu sa domination en menant 8-4, 12-8 et 15-11. Elle a ensuite converti six balles de match pour finalement s’imposer 21-14 et remporter une victoire confortable 2-0.

Victoire de bon augure

Le 18 mars, la badiste vietnamienne a réalisé une remontée spectaculaire en battant Lin Hsiang-Ti au bout de 3 sets haletants, malgré un classement inférieur de neuf places à celui de son adversaire.

Dès le premier set, Thuy Linh a pris l’ascendant grâce à des frappes précises et une gestion efficace du rythme, creusant l’écart avant que Lin Hsiang-Ti ne revienne au score. Sous pression, Thuy Linh a gardé son sang-froid pour remporter le set 21-19 après avoir manqué plusieurs balles de match.

Le deuxième set se déroula de manière similaire. Thuy Linh mena 11-4 puis 20-16, semblant se diriger vers la victoire. Cependant, une série de fautes directes permit à Lin Hsiang Ti de revenir dans la partie et de remporter le set 22-20, forçant un set décisif.

Ce set fut marqué par de longs échanges intenses entre les deux joueuses, aucune ne parvenant à prendre l’avantage. Menée 20-19, Thuy Linh a manqué une balle de match, mais se ressaisit rapidement pour remporter les deux points suivants et s’imposer 22-20, une victoire de bon augure pour la suite du tournoi.

En quarts de finale, prévu le 20 mars à 16h00, Thuy Linh affrontera une adversaire de taille : Nozomi Okuhara, tête de série n°5 du tournoi et ancienne numéro 1 mondiale. La Japonaise s’est qualifiée pour les quarts de finale en battant Manami Suizu en deux sets.

Lors de leur unique confrontation aux Championnats du monde 2023, Thuy Linh s’était inclinée en deux sets. Cependant, forte de sa forme actuelle et de sa confiance grandissante, la star vietnamienne a de fortes chances de créer la surprise.

Entré dans le cercle restreint des 30 meilleurs tournois de badminton au monde en 2018, l’Orléans Masters révèle des talents et attire de plus en plus de stars de la discipline. Pour sa 32e édition, le tournoi met aux prises du 17 au 22 mars les meilleurs badistes d’une bonne quarantaine de pays dans près de 200 matches dans le Palais des sports d’Orléans.

VNA/CVN