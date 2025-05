Hanoï accueille les célébrations du Vesak 2025 organisées par la SBV

>> Un colloque international pour la paix mondiale et le développement durable

>> La 20e Journée du Vesak des Nations unies : pour la dignité humaine

>> Le Vesak 2025 au Vietnam se conclut par une déclaration historique

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le vénérable Thich Gia Quang, vice-président du Conseil d'administration de la SBV et chef du Comité d'information et de communication de la SBV, a affirmé que les célébrations de la Journée du Vesak 2025, organisées par les Nations unies, constituaient un rassemblement spirituel et culturel mondial, où l'humanité embrassait les valeurs universelles des enseignements bouddhistes : la compassion, la sagesse et la paix pour le monde d'aujourd'hui.

C'était la quatrième fois que le Vietnam accueillait ces célébrations, avec des événements majeurs organisés à l'Académie bouddhiste du Vietnam, à Hô Chi Minh-Ville, du 6 au 8 mai.

Il a déclaré que le thème de cette année, "Unité et inclusion pour la dignité humaine : perspectives bouddhistes pour la paix mondiale et le développement durable", véhiculait un message opportun et profondément humaniste que la communauté bouddhiste souhaite transmettre au monde.

Le vénérable Thich Gia Quang a souligné la fierté du Vietnam d'accueillir le Vesak 2025, une célébration qui coïncide avec le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. Il a également rappelé les contributions historiques du bouddhisme à la victoire du Vietnam, notamment les sacrifices de nombreux fidèles.

Le même jour, une délégation du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam s'est rendue à la pagode Quan Su pour présenter ses félicitations à l'occasion de l'anniversaire de Bouddha.

VNA/CVN