Grèce : incendies en cours poussés par des vents forts

>> Neuf morts dans l'incendie d'une maison de retraite aux États-Unis

>> L'incendie de Martigues toujours pas maîtrisé, près de 1.000 pompiers mobilisés

>> Incendie de Los Angeles : un fournisseur d'électricité propose d'indemniser les victimes

Photo : AFP/VNA/CVN

L'un des foyers les plus préoccupants se trouve à Drosopigi, dans le Nord de l'Attique, à une trentaine de minutes du centre d'Athènes, selon les pompiers. Des messages d'évacuation ont été envoyés aux habitants sur leurs téléphones portables par les autorités.

Une maison est en feu, selon la chaîne publique ERT, tandis que des vents violents de force 5 à 6 Beaufort compliquent les opérations.

Au total, 102 pompiers, trois équipes à pied, 36 véhicules, deux avions et trois hélicoptères luttent contre les flammes dans cette zone, selon l'agence de presse ANA.

Sur l'île d'Eubée, proche de l'Attique, un autre incendie est hors de contrôle. Deux sapeurs pompiers ont été hospitalisés avec des blessures légères. Un feu s'est également déclaré samedi 26 juillet sur l'île de Cythère, au Sud de la péninsule du Péloponnèse (Sud-Ouest).

Là aussi, le brasier est hors de contrôle. Des vents violents soufflant à 6 Beaufort ont accéléré la propagation des flammes, entraînant l'évacuation de plusieurs localités.

Pour renforcer les effectifs sur place, 16 pompiers et six véhicules ont été acheminés par bateau. Dans le Péloponnèse, un incendie s'est déclaré vers 12h08 à Kryoneri, en Messénie, et s'est rapidement étendu.

Les autorités grecques ont placé plusieurs régions en alerte maximum samedi face à un risque extrême d'incendie. La canicule, qui a débuté lundi 14 juillet, doit se prolonger jusqu'à lundi 21 juillet, selon les services météorologiques.

Vendredi 25 juillet, les températures ont frôlé les 46°C localement et 42°C à Athènes.

Samedi 26 juillet la température la plus élevée a été enregistrée dans l'Ouest de la Grèce, à Amfilochie, à 45,2°C, selon le site meteo.gr de l'Observatoire national d'Athènes.

Pays méditerranéen coutumier des vagues de chaleur, la Grèce connaît chaque été des incendies destructeurs.

AFP/VNA/CVN