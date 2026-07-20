Les données, socle du développement d'un écosystème touristique intelligent

Les données ne constituent pas seulement une source d'information : elles représentent une ressource stratégique pour améliorer la gouvernance et la qualité des services touristiques.

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Photo : VNA/CVN

La mise en place d'une base de données unifiée et interconnectée apparaît ainsi comme une condition essentielle au développement d'un écosystème touristique intelligent, contribuant à faire du tourisme un secteur économique de premier plan.

Selon l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le pays a accueilli plus de 12,2 millions de visiteurs internationaux au premier semestre 2026, soit une hausse de 14,8% par rapport à la même période de 2025 et près de la moitié de l'objectif annuel. Le tourisme intérieur a, quant à lui, enregistré 81 millions de voyageurs, tandis que les recettes du secteur ont atteint 569.000 milliards de dôngs.

Si ces résultats témoignent d'une forte progression du marché, plusieurs indicateurs, tels que la durée moyenne des séjours, les dépenses par visiteur ou le taux de retour des touristes internationaux, demeurent inférieurs à ceux de nombreuses destinations concurrentes. D'où la nécessité de disposer de données fiables et harmonisées afin d'optimiser la gestion des destinations, d'éviter une croissance déséquilibrée et de mieux anticiper l'évolution des comportements des visiteurs.

Le Vietnam dispose déjà d'importants volumes de données provenant des secteurs de l'immigration, de l'aviation, des transports, de l'hébergement, du commerce électronique, des paiements ou encore des télécommunications. Toutefois, ces informations restent dispersées entre ministères, collectivités locales et entreprises, limitant leur exploitation.

Vers une plateforme nationale de données touristiques

Photo : VNA/CVN

Pour remédier à la fragmentation des informations touristiques, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme prévoit la mise en place d'un écosystème national de données touristiques afin de centraliser et de partager des données fiables et actualisées entre les autorités, les collectivités locales et les acteurs du secteur.

Ce dispositif permettra notamment de mieux analyser les flux de visiteurs, d'améliorer la gestion du tourisme et de proposer des services plus personnalisés. Les différentes bases de données seront progressivement interconnectées entre 2026 et 2027, avant une harmonisation des normes et des mécanismes de partage à partir de 2027.

Cette plateforme nationale sera reliée aux systèmes d'information des collectivités locales et progressivement interconnectée avec ceux des autres administrations et du secteur privé afin de constituer un réseau de données continu et régulièrement actualisé.

Pour Pham Van Thuy, directeur général adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, la transformation numérique du secteur dépasse la simple adoption de nouvelles technologies : elle implique une refonte des modes de gestion, des activités économiques et de l'expérience touristique. Dans cette perspective, la base nationale de données constitue "l'épine dorsale" de l'écosystème touristique intelligent.

Une transformation numérique au service des voyageurs

Photo : Vietnamtourism/CVN

Parallèlement, le secteur développe déjà plusieurs plateformes numériques communes : système national de données touristiques, plateforme de statistiques, outil de gestion et d'exploitation touristique, tableau de bord de pilotage, application "Du lich Viet Nam - Vietnam Travel", carte nationale du tourisme, billetterie électronique interopérable ou encore systèmes de guides multimédias.

Selon Hoàng Quôc Hoà, directeur du Centre d'information touristique, ces plateformes permettent aux collectivités locales et aux entreprises de réduire leurs coûts d'investissement et de formation, tout en favorisant l'interconnexion des données, une gestion plus cohérente et une meilleure expérience pour les visiteurs.

Pham Van Thuy souligne que le succès de cette stratégie repose sur un principe fondamental : une plateforme nationale, des collectivités qui la déploient, des entreprises qui l'exploitent et des touristes qui en bénéficient.

Il plaide également pour une promotion touristique davantage numérisée, recourant à l'intelligence artificielle afin d'adapter les campagnes aux différents marchés, ainsi que pour le renforcement des compétences numériques des administrations et des entreprises. Car la transformation numérique ne pourra réussir qu'en s'appuyant sur des ressources humaines capables de transformer les données et les technologies en valeur ajoutée pour les voyageurs et pour le développement durable du tourisme vietnamien.

Mai Quynh/CVN