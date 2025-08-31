Greta Thunberg en tête d'une flottille de bateaux qui veulent atteindre Gaza

Avec le slogan "Quand le monde reste silencieux, nous mettons les voiles" , une flottille chargée d'aide humanitaire, menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg, doit appareiller dimanche 31 août depuis Barcelone pour tenter de "rompre le blocus illégal de Gaza" , selon ses organisateurs.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les embarcations - dont le nombre n'a pas été précisé - partiront du port catalan pour "ouvrir un corridor humanitaire et mettre fin au génocide en cours du peuple palestinien", selon les organisateurs de cette initiative baptisée Global Sumud Flotilla.

"Ce sera la plus grande mission de solidarité de l'histoire" avec "plus de gens et plus de bateaux que tous les essais réunis jusqu'à présent pour tenter d'atteindre Gaza", a affirmé la semaine dernière à des journalistes à Barcelone l'activiste brésilien Thiago Ávila.

À cette flottille devraient se joindre "des dizaines" de bateaux supplémentaires, qui partiront de Tunisie et d'autres ports méditerranéens le 4 septembre, et des actions simultanées "en solidarité avec le peuple palestinien" seront organisées dans 44 pays, a promis de son côté début août sur Instagram Greta Thunberg, membre du comité directeur de Global Sumud Flotilla.

"Une mission comme celle-ci ne devrait pas avoir à exister", a expliqué la militante suédoise dans une interview à l'AFP.

"Citoyens ordinaires"

Photo : AFP/VNA/CVN

Cela devrait être "la responsabilité (...) de nos gouvernements et des élus d'agir et de s'efforcer de défendre le droit international, de prévenir les crimes de guerre, de prévenir le génocide", mais "ils échouent à le faire et, ce faisant, ils trahissent les Palestiniens, mais aussi toute l'humanité", a-t-elle assuré. "Ainsi, malheureusement, cela dépend de nous, citoyens ordinaires, d'organiser" cette flottille.

Outre l'activiste suédoise, des activistes de dizaines de pays participeront à la flottille, ainsi que des élus européens ou des personnalités comme l'ex-maire de Barcelone Ada Colau.

"Nous estimons qu'il s'agit d'une mission légale en vertu du droit international", a déclaré de son côté à Lisbonne mardi la députée d'extrême gauche Mariana Mortagua, qui soutiendra l'initiative.

La Global Sumud Flotilla ("sumud" signifiant "constance" en arabe) se définit sur son site comme une organisation "indépendante" et "non affiliée à aucun gouvernement ni parti politique".

Cette nouvelle initiative intervient après une tentative similaire de livrer de l'aide à Gaza, à laquelle Greta Thunberg avait déjà participé et qui avait échoué.

Le voilier "Madleen", avec 12 activistes français, allemands, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais à bord, avait été intercepté le 9 juin par les forces israéliennes à environ 185 km à l'ouest des côtes de Gaza.

L'ONU a déclaré la semaine dernière qu'un état de famine régnait dans la bande de Gaza, un territoire dévasté par la guerre, après que ses experts ont averti que 500.000 personnes se trouvaient dans une situation "catastrophique".

L'attaque du groupe islamiste Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre, a causé la mort de 1.219 personnes, pour la plupart des civils, selon un bilan de l'AFP basé sur des chiffres officiels.

Les représailles israéliennes à Gaza ont causé la mort de 63.371 personnes, elles aussi en grande majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé de Gaza - sous l'autorité du Hamas -, que l'ONU considère comme fiables.

AFP/VNA/CVN