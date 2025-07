Célébration de la Fête nationale française à Hô Chi Minh-Ville

>> La Fête du cinéma 2025 a accueilli plus de 3 millions de spectateurs

>> Le Vietnam souhaite approfondir son partenariat stratégique global avec la France

L'événement a attiré un grand nombre de jeunes et d'amateurs du français dans la mégapole du Sud, notamment des étudiants de départements de français d'universités de la localité, telles que l'Université des sciences sociales et humanités de Hô Chi Minh-Ville, celle des sciences de l'éducation, etc.

Amitié et coopération entre le Vietnam et la France

S’exprimant lors de la rencontre, la présidente de l'Association d'amitié Vietnam - France de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Ngoc Dung, a adressé, au nom de l'Association, ses meilleurs vœux à la consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville, aux amis français et à tous les Français à l'occasion de la 236e Fête nationale française.

"Le 14 juillet est non seulement l'occasion de célébrer la Révolution de 1789 - l'événement marquant qui a donné naissance aux valeurs de Liberté, d'Égalité et de Fraternité - mais aussi de constater le bon développement de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et la France", a-t-elle souligné.

Mme Dung a ajouté qu'en octobre 2024, dans le cadre de sa visite officielle en France, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et le président français Emmanuel Macron se sont entretenus et ont convenu de faire passer la relation de partenariat stratégique à partenariat stratégique global. Par la suite, mai 2025 a marqué une étape particulière dans les relations entre les deux pays avec la visite officielle du président Emmanuel Macron au Vietnam, il s'agissait de la première visite d'un chef d'État français au Vietnam depuis près d'une décennie, d’importance stratégique pour la promotion d'une coopération globale entre les deux pays.

Selon elle, dans le cadre de cette visite, le président Emmanuel Macron et de hauts dirigeants vietnamiens ont eu des discussions approfondies sur des domaines clés de coopération: sur l'économie et l'investissement avec la signature de nombreux accords majeurs, notamment le contrat de fourniture d'avions Airbus, le développement des infrastructures ferroviaires et des technologies numériques; sur l'énergie et l'environnement, avec un engagement à renforcer la coopération dans la transition énergétique et le développement durable; sur la défense et la sécurité, avec des programmes de formation, de partage d'informations et de coopération maritime; sur la culture et l'éducation, avec le développement des programmes de formation, des échanges d'étudiants et du soutien à la langue française au Vietnam; etc.

"Dans le contexte de l'extension des frontières administratives de Hô Chi Minh-Ville et de la fusion des deux provinces Bà Ria-Vung Tàu et Binh Duong, le rôle de la nouvelle Hô Chi Minh-Ville en tant que centre de coopération internationale sera encore renforcé. Cela offre non seulement un plus grand potentiel de développement socio-économique, mais également des opportunités pour l'Association d'amitié Vietnam - France de Hô Chi Minh-Ville d'élargir son réseau. Nous sommes convaincus qu'avec la diversité culturelle et les ressources des nouvelles localités, les activités de l'Association deviendront de plus en plus riches, créatives et se diffuseront plus largement dans la communauté, contribuant ainsi à promouvoir une relation d'amitié Vietnam - France de plus en plus forte", a conclu Mme Dung.

Remerciements sincères

Prenant la parole lors de l'événement, Mme Emmanuelle Pavillon-Grosser, consule générale de la République de France à Hô Chi Minh-Ville, a exprimé ses sincères remerciement pour l'initiative de cette rencontre à l'occasion de la Fête nationale française à Hô Chi Minh-Ville. Elle s'est déclarée très heureuse de recevoir le soutien d'un grand nombre de Saïgonnais francophones et/ou amoureux de la France à Hô Chi Minh-Ville.

Elle a ensuite passé en revue les nombreuses activités marquantes de la coopération bilatérale entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment la culture et l'éducation. Parmi elles, on peut citer le "Sommet technologique français au Vietnam 2025", le premier festival international du film à Hô Chi-Minh-Ville et le programme de performance 3D d'AC3 Studio sur la façade du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville lors de la récente Journée de libération du Sud et de réunification nationale (30 avril)…

Emmanuelle Pavillon-Grosser a souligné que la relation entre les deux pays Vietnam - France repose également sur la présence de la communauté française. Avec près de 6.000 Français inscrits au consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville, ils contribuent activement au développement économique du Vietnam.

Dans le cadre de ce programme de rencontre, de nombreuses autres activités ont également été organisées à l'IDECAF, telles qu'un programme de karaoké en français, une projection de films en français ou encore une exposition de peintures…

Texte et photos : Tân Dat/CVN