Pologne : arrivée du premier navire porte-conteneurs de la route arctique Chine - Europe

Après un voyage de 26 jours, le premier navire porte-conteneurs circulant sur la route express arctique Chine - Europe dédiée aux conteneurs, l'Istanbul Bridge, est arrivé tôt dans la matinée dimanche 19 octobre au port de Gdansk, dans le Nord de la Pologne.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le navire a commencé à accoster dans le terminal de fret Baltic Hub avant 06h00 heure locale, avec un léger retard dû aux conditions maritimes, puis les opérations de chargement et de déchargement ont débuté aux environs de 07h00, selon les autorités portuaires.

Parti le 23 septembre du port de Ningbo-Zhoushan, dans la province chinoise du Zhejiang (est), l'Istanbul Bridge transportait quelque 4.000 unités équivalent vingt pieds (EVP) de marchandises. Il a effectué des arrêts dans des ports britannique et allemand avant d'arriver en Pologne. Après ses opérations à Gdansk, le navire devrait repartir dimanche soir pour les Pays-Bas.

La route express arctique Chine - Europe emprunte le passage arctique du Nord-Est directement vers l'Europe, réduisant de manière significative le temps de trajet par rapport aux routes traditionnelles, qui est d'environ 40 jours via le canal de Suez et 50 jours via le Cap de Bonne-Espérance. L'Istanbul Bridge a atteint sa première escale européenne, à Felixstowe au Royaume-Uni, en seulement 20 jours, soit une durée comparable voire plus courte que celle du train de fret Chine - Europe, dont le trajet dure près de 25 jours.

Li Xiaobin, directeur des opérations de la société Sea Legend Line Limited exploitant la route commerciale, a expliqué que les conditions maritimes et de température le long de la route arctique étaient idéales pour le transport de marchandises sensibles à la température et urgentes. "Les basses températures aident à préserver certains composants de haute technologie", a-t-il précisé.

Sea Legend Line prévoit d'établir des trajets d'été réguliers le long de cette route commerciale d'ici à 2026. Au cours de la période hivernale non navigable, l'entreprise a l'intention d'étendre son réseau de service express à l'Europe de l'Est.

