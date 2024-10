Une délégation de l'Association d'amitié et de coopération Vietnam - France en France

>> Déclaration conjointe sur l'établissement d'un partenariat stratégique global Vietnam - France



>> Nouveau développement dans la coopération culturelle Vietnam - France

>> Coopération franco-vietnamienne renforcée dans la production de vaccins

L'objectif de cette visite était d'approfondir la coopération entre les deux pays dans les domaines des sciences, de l'innovation, du commerce et de l'investissement, avec un accent mis sur la santé et la pharmacie.

La délégation et des dirigeants de la société Vietnam Vaccine (VNVC) ont visité une usine de production de vaccins du groupe français Sanofi. Ils ont discuté de la coopération dans la production potentielle de certains vaccins de Sanofi dans l'usine de VNVC au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Ngô Chi Dung, président du conseil d'administration et directeur général de VNVC, a annoncé le projet de sa société sur la construction d'une usine à Long An pour la production de vaccins et de produits biologiques, avec des technologies de pointe conformes aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) de l'UE.

Dans le but d'assurer un approvisionnement proactif en vaccins et médicaments biologiques importants sur le marché vietnamien, VNVC tient en haute estime sa coopération avec Sanofi pour développer des capacités de production locale au Vietnam. Cette initiative souligne les fortes capacités de VNVC dans la distribution et l'importation de vaccins, ainsi que la vaccination sûre et de haute qualité, un aspect fortement apprécié par son partenaire Sanofi.

Dans le cadre de cette mission, le 8 octobre, la délégation de l'AACVF, des représentants de l'Union des jeunes et des étudiants vietnamiens en France (UEVF) et de FPT Software en France, ont co-organisé un séminaire hybride sur l'entrepreneuriat des jeunes et étudiants vietnamiens en France.

VNA/CVN