Forum législatif : réunion préparatoire dirigée par le président de l'Assemblée nationale

Le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, en sa qualité de chef du Comité d'organisation du Forum sur l'élaboration des lois, a dirigé la deuxième réunion du Comité, dans l'après-midi du 15 novembre à Hanoï.

Lors de la réunion, le Comité d'organisation a écouté les rapports des agences sur les progrès des préparatifs du Forum. Les participants ont examiné et donné leur avis sur les prochaines étapes nécessaires pour garantir le succès de ce premier Forum de l'Assemblée nationale consacré à l'élaboration des lois.

Les délégués ont convenu que le Forum se tiendrait le 22 novembre prochain, sous le thème : "Améliorer les institutions et la législation pour répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère".

L'objectif du Forum est d'échanger, de discuter et d'évaluer de manière exhaustive le travail d'élaboration des lois depuis le début de la 15e Assemblée nationale. Il se concentrera sur la mise en œuvre du renouvellement de la pensée et des orientations législatives récentes, d'évaluer les résultats remarquables du travail législatif, de tirer des leçons, des bonnes pratiques à généraliser et de synthétiser la théorie et la pratique pour proposer des solutions visant à améliorer l'efficacité future de l'activité législative de l'Assemblée nationale. Ces efforts sont destinés à parachever le cadre institutionnel indispensable à un développement rapide et durable.

Améliorer la qualité de la législation

En conclusion de la réunion, Trân Thanh Mân a salué la proactivité de la permanence de la Commission juridique et judiciaire de l'AN, ainsi que du Bureau de l'AN, pour la mise en œuvre des tâches préparatoires du Forum, et ce, en parallèle des nombreuses tâches liées à la 10e session de la 15e législature de l'AN.

Se référant à la pratique récente du travail législatif, le plus haut législateur a rappelé l'exigence que l'AN devrait remplir correctement son rôle et maîtriser son sujet. Il a insisté sur le fait que le Forum devrait mettre l'accent sur le renouvellement de la pensée en matière d'élaboration des lois, identifier clairement les réussites et les lacunes, et proposer de nouvelles orientations.

Soulignant que c'est la première fois que l'Assemblée nationale organise un tel événement, Trân Thanh Mân a exigé que le Forum se déroulait dans le respect des délais et des normes de qualité, d'économie et d'efficacité, tout en évitant le formalisme.

Il a conclu en affirmant que le Forum devrait contribuer à améliorer la qualité de la législation, à résoudre les difficultés pour les entreprises et les citoyens, à garantir que les lois et résolutions promulguées entrent immédiatement en vigueur dans la vie quotidienne.

