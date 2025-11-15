50 ans de relations Vietnam - Koweït : un tournant avec la visite du Premier ministre

Sur invitation de Son Altesse Cheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Premier ministre de l'État du Koweït, le chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, effectuera une visite officielle au Koweït du 16 au 18 novembre.

Il s'agit de la première visite d’un chef de gouvernement vietnamien dans ce pays depuis 16 ans. Ce déplacement revêt une importance particulière à l’approche du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Koweït, célébré en janvier 2026.

Près d'un demi-siècle d'amitié et de coopération étroite

Le Koweït fut le premier pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, le 10 janvier 1976. Le Vietnam a ouvert son ambassade à la ville de Koweït en 2003. Le Koweït a inauguré la sienne à Hanoï en 2007, suivie d’un consulat général à Hô Chi Minh-Ville la même année.

Les échanges de haut niveau n’ont cessé de s’intensifier, et la coopération économique demeure un pilier essentiel du partenariat. Le Koweït est aujourd’hui le premier partenaire commercial et investisseur du Vietnam au sein du CCG. Les échanges bilatéraux ont atteint 7,3 milliards de dollars en 2024, et dépassé 5 milliards sur les neuf premiers mois de 2025. Le Vietnam exporte principalement des produits agricoles, du bois, des pièces détachées et des biens manufacturés, en échange du pétrole brut. L’Accord commercial signé en 1995 continue d’offrir un cadre fondamental aux échanges.

Dans le domaine de l’investissement, Kuwait Petroleum Corporation (KPC) est partenaire, aux côtés du Japon et du Vietnam, du projet de raffinerie et de complexe pétrochimique de Nghi Son, d’un montant total de 9 milliards de dollars, entré en exploitation commerciale en 2018. Ce complexe assure chaque année entre 5 et 7 millions de tonnes de carburants pour le marché vietnamien.

Le Koweït accompagne également le Vietnam dans plusieurs projets de développement à travers le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, qui a financé jusqu’à présent 15 projets pour un montant total d’environ 190 millions de dollars, contribuant au renforcement des infrastructures, à la résilience climatique et au développement des zones rurales et montagneuses. Par ailleurs, des coopérations décentralisées ont été nouées, notamment entre Hô Chi Minh-Ville et la province d’Ahmadi ou entre Thanh Hoa et Al-Farwaniyah. Depuis 2013, des bourses d’études sont accordées annuellement aux étudiants vietnamiens pour suivre des formations en langue arabe au Koweït.

Les deux pays coordonnent par ailleurs étroitement leurs positions dans les enceintes multilatérales et promeuvent activement la coopération ASEAN - CCG, notamment depuis l’adhésion du Koweït au Traité d’amitié et de coopération (TAC) en 2023.

Un nouveau dynamisme pour des relations renforcées

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Koweït, Nguyên Duc Thang, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh intervient à un moment particulièrement propice, alors que les deux pays s’apprêtent à célébrer un demi-siècle de relations diplomatiques. Elle illustre la volonté du Vietnam de mettre en œuvre sa politique d’intégration internationale définie par la Résolution 59-NQ/TW : consolider la confiance politique, élargir les marchés et explorer de nouveaux domaines de coopération stratégique.

Cette visite intervient également alors que le Koweït assume la présidence du CCG et renforce ses liens avec l’Asie, notamment avec l’ASEAN. Le Vietnam souhaite travailler avec le Koweït pour ouvrir en 2025 des négociations en vue d’un accord de libre-échange Vietnam - CCG.

Durant son séjour, le Premier ministre vietnamien devrait s’entretenir avec l’Émir et le Prince du Koweït, tenir des discussions officielles avec son homologue Sheikh Ahmad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, et rencontrer plusieurs ministres ainsi que les dirigeants des grands groupes économiques. Il prononcera également un discours à l’Académie diplomatique du Koweït pour présenter les orientations de développement du Vietnam et sa vision de coopération avec le Moyen-Orient.

De vastes perspectives de coopération

Selon l’ambassadeur Nguyên Duc Thang, de nombreuses opportunités s’offrent aux deux pays, en particulier dans les secteurs du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, dans le contexte mondial de transition énergétique. Le Vietnam et le Koweït pourraient coopérer dans des projets solaires, éoliens et d’hydrogène vert, en conjuguant la puissance financière du Koweït et l’expertise industrielle du Vietnam.

Les deux pays peuvent également développer des projets économiques d’envergure susceptibles de créer de nouveaux pôles financiers régionaux. Le Vietnam offre un marché dynamique et un accès privilégié à l’ASEAN, tandis que le Koweït constitue une porte d’entrée vers le Moyen-Orient.

La sécurité alimentaire représente un autre domaine stratégique. Le Vietnam est en mesure de fournir des produits Halal de qualité, diversifiés et durables, contribuant à sécuriser les approvisionnements du Koweït tout en soutenant l’essor d’une filière Halal vietnamienne tournée vers l’ensemble du Moyen-Orient.

Le renforcement de la promotion touristique et l’éventuelle ouverture d’une liaison aérienne directe permettent également d’intensifier les échanges économiques, culturels et humains, ouvrant une nouvelle phase de rapprochement entre les deux nations.

