L'Assemblée nationale renforce ses efforts contre la corruption et les pratiques malsaines

L’après-midi du 15 novembre, au siège de l’Assemblée nationale (AN) à Hanoï, le président de l’AN, Trân Thanh Mân, a dirigé une conférence de bilan sur la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines au sein de l’organisation du Parti de l’AN durant le XIII e mandat du Parti.

>> Le Comité permanent passe en revue la lutte anticorruption et contre la criminalité

>> Réunion du Comité de pilotage de la lutte contre la corruption et le gaspillage

>> Le Parquet populaire récupère 2,83 milliards de dollars d’avoirs corrompus

Photo : VNA/CVN

Les participants ont activement discuté et proposé de nouvelles orientations et solutions innovantes afin de poursuivre efficacement les efforts de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, répondant ainsi à la confiance et aux attentes des cadres, des membres du Parti et du peuple.

Dans son allocution, Trân Thanh Mân a souligné plusieurs tâches prioritaires pour l’avenir, demandant notamment de continuer à parfaire le cadre institutionnel, de passer en revue et de corriger les lacunes ou insuffisances des lois en matière de prévention de la corruption, du gaspillage et des pratiques malsaines, ainsi que de renforcer la qualité et l’efficacité des travaux du Conseil des ethnies et des commissions de l’Assemblée nationale.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer l’éducation politique, morale et comportementale des cadres, fonctionnaires et employés, afin d’accroître la conscience et le sens des responsabilités dans la lutte contre la corruption et le gaspillage. Il a également appelé à une transparence accrue dans les procédures administratives, les régimes de dépenses internes, la gestion des finances et des biens publics, avec une attention particulière à la déclaration et à la vérification des revenus des fonctionnaires.

“Il est urgent de préparer et de soumettre au Bureau politique le Projet d’orientation législative pour la 16e Assemblée nationale, en accordant une attention particulière à la révision du système légal, notamment dans les domaines susceptibles de favoriser la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines (biens publics, capitaux publics dans les entreprises, investissement public, marchés publics, achats publics, budget, finances publiques…), afin de les intégrer dans le programme législatif”, a-t-il précisé.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a également souligné la nécessité d’améliorer l’efficacité du travail de l’Audit d’État, de mobiliser la coopération du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations politico-sociales, des médias et du peuple.

Il a enfin appelé à renforcer la communication et la diffusion des politiques du Parti et des lois de l’État relatives à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, en insistant sur l’exemplarité des cadres dans la direction, l’organisation et la mise en œuvre des mesures de prévention.

Selon le rapport présenté lors de la conférence, au cours du XIIIe mandat du Congrès national du Parti, la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines au sein de l’Assemblée nationale, de ses organes, du Bureau de l’Assemblée nationale et de l’Audit d’État a enregistré des progrès tangibles. Le cadre législatif a été progressivement amélioré.

L’Audit d’État a recommandé la régularisation de 239.795 milliards de dôngs (9,1 milliards de dollars), dont 20.687 milliards de dôngs pour accroître les recettes de l’État, 86.772 milliards de dôngs pour réduire les dépenses publiques et 132.336 milliards de dôngs dans d’autres recommandations.

VNA/CVN