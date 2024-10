Forum Franconomics 2024 : Les énergies renouvelables au cœur des discussions

>> L'économie circulaire au centre du forum Franconomics 2022

>> Forum Franconomics 2022 : l'économie circulaire au menu des discussions

>> Forum international Franconomics 2023 : le numérique et l’humain au centre des discussions

Avec pour thème "Énergies renouvelables : quel scénario prometteur pour un avenir vert ?", la 6e édition du Forum Franconomics a débuté dans l’après-midi du 16 octobre à l’Université VinUni à Hanoï.

Organisé sous format hybride, l’événement a réuni Dào Thanh Truong, vice-président de l’Université nationale de Hanoï, Adjara Diouf, coordinatrice du projet "Promotion du tourisme durable" de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Pierre du Ville, délégué générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam et Phùng Danh Thang, directeur de l’IFI. Des représentants d’ambassades, d’organisations internationales, des entrepreneurs vietnamiens et étrangers ainsi que des représentants d’établissements universitaires étaient également présents.

"Franconomics-2024, sur le thème "Énergies renouvelables : quel scénario prometteur pour un avenir vert", est un événement important visant à promouvoir les discussions et la coopération entre les experts, les scientifiques, les entreprises et les décideurs politiques. L'événement se concentre non seulement sur les énergies renouvelables, mais recherche également des solutions innovantes et des modèles de coopération durables entre les pays et les régions pour développer les stratégies et les technologies qui contribuent à promouvoir le processus de transition énergétique, contribuant ainsi à réduire les émissions et à protéger l'environnement", s'est déclaré Dào Thanh Truong, vice-président de l'Université nationale de Hanoï lors de la cérémonie d'ouverture du forum.

La transition énergétique désigne l’ensemble des transformations du système de production, de distribution et de consommation d’énergie visant à le rendre plus écologique. Elle consiste à passer d’un système énergétique principalement basé sur les énergies fossiles et polluantes à un système fondé sur des énergies renouvelables, moins polluantes.

Lors de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28), au moins 80 pays, dont les États-Unis, l'Union européenne, de nombreux pays en développement et des pays vulnérables aux changements climatiques, ont proposé de "réduire" progressivement l’utilisation des combustibles fossiles dans le cadre d'un accord.

Lors de la 26e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), le gouvernement vietnamien s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Cet engagement pose d’importants défis à l’industrie énergétique vietnamienne. La stratégie de l’État sur la "lutte contre le changement climatique d’ici 2050" se concentre principalement sur la transition énergétique et la réduction des émissions, avec une priorité accordée aux énergies renouvelables.

Adjara Diouf, coordinatrice du projet "Promotion du tourisme durable" de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a affirmé quant à elle que "le thème de cette édition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable n°7 des Nations unies, qui consiste à garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable. Il est en parfaite cohésion avec la transition écologique incontournable du Vietnam, afin d’honorer les engagements pris lors de la COP26 à atteindre "zéro émission nette" d'ici 2050". Elle a aussi partagé que les questions liées au développement durable, entre autres celle de développement des énergies renouvelables, ont été et demeurent une préoccupation pour la Francophonie.

Pour construire un avenir plus durable



Le développement des énergies renouvelables et l’application des technologies à l’industrie énergétique, dans le respect des objectifs sociaux et environnementaux, sont devenus des priorités pour construire un avenir plus durable.

Le développement des énergies renouvelables ne vise pas seulement à protéger l’environnement, à économiser les ressources naturelles et à réduire la pression sur celles-ci, telles que le pétrole, le charbon et le gaz. Il permet également de garantir une sécurité énergétique nationale et régionale, de stabiliser les prix de l’énergie et de créer des opportunités d’emploi.

"Dans le domaine de la transition énergétique, la France souhaite devenir un partenaire global pour le Vietnam, c’est-à-dire un pays sur lequel le Vietnam peut s’appuyer pour rechercher tout ou partie de solutions à ses problèmes, que ce soit en matière de conception de politiques publiques, de financement, ou de solutions techniques", affirme Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam.

Et d'ajouter que tout comme le Vietnam, la France s’est engagée à devenir neutre en carbone d’ici 2050 et a adopté une Stratégie nationale climat énergie pour décarboner totalement ses secteurs de l’électricité. "Nous souhaitons également partager notre expérience et notre expertise avec le Vietnam", a dit le diplomate.



Selon Phùng Danh Thang, directeur de l'IFI, la 6e édition du Forum Franconomics 2024 est un événement marquant qui succède au succès retentissant du XIXe Sommet de la Francophonie récemment tenu en France. Il a aussi affirmé que les engagements du gouvernement français envers le Vietnam, à travers le projet de transition énergétique juste (JETP) et aussi les stratégies de développement durable adoptées lors du Sommet de Djerba (Tunisie) en 2022, soulignent à quel point le thème de cette édition est pertinent et porteur de sens.

Coopération internationale et partage d’expériences pour le Vietnam

Lors de la conférence, les participants ont été informés des politiques énergétiques de la Région Wallonie-Bruxelles (Belgique) et des enseignements à en tirer pour le Vietnam, ainsi que du modèle de sécurité énergétique et des tendances de la transition vers les énergies renouvelables. La transformation verte chez Vingroup, le développement des énergies renouvelables à l’échelle mondiale et la promotion de la coopération internationale en matière de développement durable ont également été abordés.

Après la session plénière sur le thème principal, les participants ont assisté à des ateliers thématiques en parallèle : "Énergies renouvelables, transition verte et développement durable" et "Énergies renouvelables, croissance verte et développement durable". La finale du concours "ÉCOJEUNES 2024 - Jeunes engagés pour un avenir vert" a également eu lieu. Selon Phùng Danh Thang, directeur de l'IFI, le point particulier de cette année est ce concours qui attire la participation de 60 équipes. Lors de la finale, les cinq meilleures équipes finalistes ont présenté leurs projets, avec pour objectif de sensibiliser les jeunes, à la protection de l'environnement et au développement durable.

Franconomics, événement international annuel

Le Forum Franconomics, initié par l'IFI, est un événement international annuel. Il vise à rapprocher le Vietnam de la communauté internationale par le biais de conférences abordant des enjeux économiques et sociaux importants, tant pour le Vietnam que pour le monde. Ce forum constitue un espace de dialogue multidisciplinaire sur la théorie et la pratique des sujets d'actualité socio-économiques, réunissant scientifiques, entrepreneurs, investisseurs et décideurs, qu’ils soient francophones ou non.

Pour cette 6e édition, l’événement a rassemblé, en présentiel et en ligne, plus de 450 scientifiques, hommes d’affaires, investisseurs et décideurs venus de plus de 15 pays et territoires.

Dans le cadre de cet événement, une conférence internationale intitulée "Entreprises vertes : transformer l’engagement en motivation" se tiendra dans l’après-midi du 17 octobre. Les participants visiteront également la centrale hydroélectrique de Hoa Binh, située dans la province du même nom, au Nord.

Dào Thanh Truong, vice-président de l'Université nationale de Hanoï, espère qu'avec les succès obtenus par Franconomics au cours des six dernières années, les résultats qu'apportera le 6e Forum international de Franconomics en 2024 "renforceront encore sa réputation et continueront d’affirmer l’événement comme une marque leader et pas seulement comme un symbole de l'IFI et l'Université nationale de Hanoï mais de l'ensemble de la communauté francophone". Et d'ajouter que "cet événement contribuera à créer de nouvelles initiatives et solutions, non seulement pour le Vietnam mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale, en faveur de la transition énergétique et de la protection de l'environnement".

Texte et photos : Phuong Mai/CVN