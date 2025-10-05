Indonésie : le bilan suite à l'effondrement d'un bâtiment scolaire s'élève à 37 morts

Le bilan des morts suite à l'effondrement d'un bâtiment scolaire dans la province indonésienne de Java oriental est passé à 37, ont annoncé dimanche 5 octobre les autorités régionales de secours.

Nanang Sigit, chef du Bureau de recherche et de sauvetage de Java oriental, a déclaré dans un communiqué que les travaux d'excavation étaient difficiles, car les victimes étaient ensevelies sous les décombres.

Environ 25 personnes restent portées disparues, et le nombre de morts devrait augmenter.

Une partie de l'internat islamique Al Khoziny, un bâtiment de plusieurs étages situé dans le district de Sidoarjo, s'est effondrée lundi 29 septembre lors de rénovations non autorisées, piégeant des dizaines d'élèves.

Les secouristes ont déployé jeudi 2 octobre des engins lourds après qu'aucun signe de vie supplémentaire n'ait été détecté. Auparavant, ils s'étaient principalement appuyés sur des fouilles manuelles, craignant que les engins lourds ne provoquent un nouvel effondrement.

