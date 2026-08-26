US Open: Alcaraz et Serena Williams font le spectacle, en attendant Federer

À cinq jours du début des tableaux de simple, les stars actuelles et passées du tennis se succèdent mardi 25 août à l'US Open, où Carlos Alcaraz et Serena Williams ont joué en double mixte, avant un match d'exhibition de Roger Federer.

>> Tennis : Arthur Fils sacré à Cincinnati avant l'US Open

>> Tennis : Coco Gauff s'offre le WTA 1000 de Cincinnati pour la deuxième fois

>> Roger Federer de retour à l'US Open pour "dire merci", sept ans après

Photo : AFP/VNA/CVN

Privé de Roland-Garros et de Wimbledon par une blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz a choisi pour son premier match officiel depuis plus de quatre mois d'unir ses forces à celles d'une autre revenante, l'ex-No1 mondiale Serena Williams.

Revenue à la compétition en juin après près de quatre ans de pause, l'Américaine de 44 ans a rejoué à New York pour la première fois depuis l'édition 2022 du tournoi, où elle avait annoncé son intention d'"évoluer" plus loin du circuit WTA.

Et l'association des deux stars a d'abord fonctionné. Ils ont gagné leur premier tour, qui équivaut à un huitième de finale, contre une paire de spécialistes composée de la Néo-Zélandaise Erin Routliffe et du Britannique Lloyd Glasspool (5-3, 4-1).

"Jamais je n'aurais cru revenir sur ce court, c'était un moment super", a décrit Serena Williams lors d'une interview après son premier match sur le terrain, qu'elle ne retrouvera pas en simple, les organisateurs ayant préféré délivré la dernière invitation à Sofia Kenin.

Les deux stars du tennis ont ensuite perdu en quarts de finale contre une paire de joueurs de simple, composée de Belinda Bencic et Flavio Cobolli (5-4 (7-4), 4-1).

Serena Williams avait déjà gagné le tournoi de double mixte de l'US Open. C'était en 1998, aux côtés du Bélarusse Max Mirnyi.

Pour la deuxième année consécutive et pour relancer l'intérêt autour du double mixte, les organisateurs ont principalement convié des stars du simple plutôt que des spécialistes de la discipline et ont innové en proposant des manches de quatre jeux et non six, avec un super tie-break en dix points en cas d'égalité à un set partout.

Photo : AFP/VNA/CVN

Un format qui plaît au couple franco-ukrainien Gaël Monfils et Elina Svitolina, associé pour ce tournoi et qualifié en demi-finale, après ses victoires contre la paire Eala-Auger-Aliassime puis au super tie-break contre la Tchèque Katerina Siniakova et le Britannique Henry Patten, tous deux No1 mondiaux en double, en quarts de finale.

Novak Djokovic et Aryna Sabalenka ont eux été éliminés dès leur entrée en lice par Siniakova et Patten.

Les quarts de finale du double mixte se terminent mardi 25 août à New York, tandis que les demies et la finale se joueront mercredi 26 août.

Federer pour "dire merci et au revoir"

Ce format revisité n'avait cependant pas empêché les Italiens Sara Errani et Andrea Vavassori, spécialistes de la discipline, de l'emporter en 2025.

Dans la soirée de mardi 25 août, le quintuple vainqueur de l'US Open Roger Federer est également attendu dans le Queens pour un match d'exhibition aux côtés des Américains Andy Roddick, Andre Agassi et John McEnroe.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il y a beaucoup de joie de pouvoir revenir là où j'ai vécu tellement de beaux moments", et l'exhibition offre "une vraie opportunité de dire merci et au revoir", a souri lundi 24 août la légende suisse de 45 ans, retraitée du circuit depuis 2022.

Le vainqueur de 20 tournois majeurs n'a jamais vraiment fait ses adieux à New York. En 2019, il s'était incliné en quarts face à Grigor Dimitrov. Il comptait bien revenir les années suivantes, mais des blessures l'en ont empêché en 2020 et 2021, avant qu'il ne prenne sa retraite lors de la Laver Cup en 2022.

À la question d'un retour sur les courts comme professionnel, la réponse est claire: "Non, non, non, pas du tout. Merci d'avoir posé la question. Je me demandais si elle allait être posée mais je suis content de pouvoir clarifier au cas où quelqu'un avait le moindre doute".

AFP/VNA/CVN