Mondial-2026 : "Je peux comprendre certains qui pensent que c'est du foutage de gueule", concède Mbappé

" Je peux comprendre certains qui pensent que c'est du foutage de gueule ", a commenté Kylian Mbappé, détenteur du record de buts en Coupe du monde, au sujet du score à la pause (4-0 contre la France) samedi 18 juillet lors de la petite finale du Mondial perdue 6-4 contre l'Angleterre.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Je peux comprendre certains qui pensent que (la première période), c'est du foutage de gueule, qu'on n'a pas respecté le maillot. Moi je dirais plus qu'on a été humain et que malheureusement, nous on ne peut pas se permettre d'être humain", a-t-il réagi au micro de M6.

Le capitaine tricolore a estimé que les Bleus étaient "complètement sonnés" par les premières 45 minutes des Anglais : "Je pense qu'ils nous ont bien réveillés. Après, en deuxième mi-temps, on est redevenu des joueurs de haut niveau".

Mbappé a surtout regretté que le réveil trop tardif et vain des Français ait eu lieu pour l'ultime match de Didier Deschamps après 14 ans sur le banc. "C'est plus dommage pour le coach. On voulait faire quelque chose pour lui, malheureusement la première mi-temps donne l'impression qu'on l'a laissé tomber et ce n'est pas du tout ce qu'on voulait faire ressentir", a-t-il assuré.

Auteur de ses 21e et 22e buts, l'attaquant du Real Madrid est devenu seul détenteur du record du nombre de buts dans l'histoire du Mondial, avec deux longueurs d'avance sur Lionel Messi, avant la finale de l'Argentine contre l'Espagne dimanche.

"Léo marque tout le temps, demain il va marquer c'est sûr, a-t-il prévu. Moi j'essaie juste d'aider mon équipe à chaque fois à marquer", a-t-il expliqué avant de souligner qu'il aurait "aimé ne pas être le meilleur buteur de l'histoire et jouer demain le match" contre l'Albiceleste.

"Je pense que c'est bien pour tout ce qui est héritage (...) mais aujourd'hui, ce n'est pas la première chose qui traverse mon esprit", a-t-il assuré au sujet de ce record.

AFP/VNA/CVN