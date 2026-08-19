Real Madrid : après les buts, enfin des titres pour Mbappé ?

Des dizaines de buts, mais pas de trophées au bout : brillante sur le plan individuel, l'histoire de Kylian Mbappé au Real Madrid est pour l'instant contrariée, loin de ses rêves initiaux. La superstar française compte bien changer la donne, pour sa troisième saison en Espagne.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le destin n'est décidément pas tendre avec le "Kyks", sorti à la fois grandi et abattu d'un Mondial-2026 emballant puis franchement inaboutie, terminé à une anecdotique 4e place malgré son deuxième Soulier d'Or de suite, lui ayant permis de devenir meilleur buteur de la Coupe du monde et de l'histoire des Bleus.

L'épilogue d'une saison blanche alors qu'elle aurait pu être historique, bouclée avec un statut réaffirmé de superstar mondiale et de meilleur buteur de toutes les compétitions auxquelles il a participé: Liga, Ligue des champions et Coupe du monde.

"Le titre de meilleur buteur, je le prends avec fierté, mais ç'aurait été tellement mieux avec la coupe en plus...", a écrit le capitaine des Bleus dans une lettre ouverte aux Français. "Ça fait mal, et ça fera encore mal un moment", a-t-il concédé.

C'est de ce nouvel échec cruel, qui vient s'ajouter à deux saisons sans titre majeur et pleines de frustrations à Madrid, que le Bondynois va devoir se relever, une nouvelle fois.

"Cette année, on doit gagner !"

Toujours en quête des trophées qui manquent à son palmarès, dont la Ligue des champions et le Ballon d'Or, qu'il a vu son ami et ex-coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé, remporter avant lui, le buteur français a affiché ses ambitions d'entrée auprès de Real Madrid TV.

"Cette année, on doit gagner ! C'est ce que nous voulons tous, et c'est ce que nous allons faire. Je sens l'équipe très motivée, nous allons rester concentrés toute l'année pour donner de la joie à nos supporters", a déclaré Mbappé, deux fois meilleur buteur de Liga en deux saisons, sans parvenir à la remporter.

L'attaquant madrilène, auteur de 86 buts en 103 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot merengue depuis son arrivée à l'été 2024, avait terminé le dernier exercice sous les sifflets du stade Santiago Bernabéu, pris en grippe par de nombreux supporters lui reprochant une attitude trop individualiste.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur ce plan, le No10 des Bleus a mis tout le monde d'accord cet été en s'affirmant un peu plus comme capitaine et leader de l'équipe de France, sur et en dehors du terrain, capable de faire des efforts pour le bien du collectif, et de partager l'affiche en attaque avec Ousmane Dembélé et Michael Olise.

Montrer la voie, comme en Bleu

C'est peut-être, désormais, son plus grand défi à Madrid : s'imposer de la même manière dans une équipe de stars aux égos démesurés, par ses buts, donc, mais aussi par l'exemple.

Ce ne sera pas évident, considérant l'état délétère du vestiaire merengue en fin de saison dernière, illustré par la violente altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, qui a envoyé le milieu uruguayen à l'hôpital. Mais Mbappé espère pouvoir compter sur la main ferme du technicien portugais José Mourinho, de retour pour remettre de l'ordre à la Maison Blanche.

"Je crois que c'est très positif d'avoir un entraîneur comme Mourinho, qui sait comment gagner, qui sait donner la bonne direction pour gagner. Chaque joueur est ravi d'avoir un entraîneur qui sait où il va", a estimé l'ex-buteur du PSG.

À 27 ans, le septuple champion de France n'a plus remporté de titre majeur depuis son départ de Paris, à l'été 2024. Une anomalie à réparer pour le champion du monde 2018, et buteur le plus prolifique de sa génération.

AFP/VNA/CVN