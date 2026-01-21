Football : l’équipe U23 du Vietnam enchaîne une 15e victoire d’affilée

L’équipe vietnamienne des moins de 23 ans (U23) a porté à quinze son incroyable série record de victoires consécutives en matches officiels, après avoir éliminé les Émirats arabes unis le 16 janvier en quarts de finale de la Coupe d’Asie U23 de l’AFC 2026 en Arabie saoudite.

La dynamique a débuté lors du Championnat U23 d’Asie du Sud-Est 2025, disputé en Indonésie en juillet, avec des succès en phase de groupes contre le Laos et le Cambodge, une victoire en demi-finale face aux Philippines, puis un triomphe 1-0 en finale contre le pays hôte, synonyme de titre régional.

La série s’est poursuivie lors des qualifications de la Coupe d’Asie U23 2026, organisées à Phu Tho (Nord) en septembre. Porté par l’avantage du terrain, le Vietnam a successivement dominé le Bangladesh (2-0), Singapour (1-0) et le Yémen (1-0), validant son billet pour la phase finale.

Aux 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), tenus en décembre en Thaïlande, les hommes du sélectionneur sud-coréen Kim Sang-sik ont confirmé leur régularité en remportant leurs quatre matches : deux en phase de groupes contre le Laos et la Malaisie, la demi-finale face aux Philippines, puis une nouvelle victoire contre le pays hôte en finale pour décrocher la médaille d’or.

La performance s’est prolongée lors de la phase finale continentale. En phase de groupes, le Vietnam s’est imposé face à la Jordanie (2-0), au Kirghizistan (2-1) et à l’Arabie saoudite (1-0).

Au terme d’un quart de finale épique contre les Émirats arabes unis (3-2), les protégés de Kim Sang-sik ont non seulement validé leur billet pour le dernier carré de la Coupe d’Asie U23 2026 en Arabie saoudite, mais ont également suscité une large vague d’admiration internationale, de la FIFA à la presse mondiale.

Le stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah a été le théâtre d’une bataille tactique et physique de 120 minutes. Par deux fois, les “Guerriers à l’étoile d’or” ont pris l’avantage grâce à Nguyên Lê Phat (N°2) et à l’incontournable Nguyên Dinh Bac (N°7), avant de voir les Émiratis revenir au score. C’est finalement en prolongation, à la 101e minute, que Pham Minh Phuc a scellé le sort de la rencontre d’une frappe chirurgicale, plongeant tout un peuple dans l’allégresse.

Le “Miracle de Changzhou” en ligne de mire

L’impact de cette victoire dépasse largement les frontières nationales. Sur ses plateformes officielles, la FIFA a publié un message évocateur : “Un rêve qui attend d’être accompli…”, accompagné d’un montage rappelant la finale historique de 2018.

De son côté, la Confédération asiatique de football (AFC) a couvert d’éloges Nguyên Dinh Bac. Le jeune attaquant né en 2004, impliqué dans 50% des buts vietnamiens depuis le début du tournoi, est désormais co-meilleur buteur de la compétition.

Le retentissement est particulièrement fort en République de Corée, pays d’origine du sélectionneur. La presse sud-coréenne, notamment Chosun Ilbo, évoque le “miracle Kim Sang-sik” ou encore le “sorcier de la nuit”, soulignant qu’en quelques mois seulement, le technicien a profondément transformé le visage du football vietnamien grâce à une discipline rigoureuse et une condition physique irréprochable.

En Asie du Sud-Est, le respect est unanime. CNN Indonesia a estimé que l’équipe vietnamienne avait dominé les dernières minutes du match et les prolongations, méritant pleinement sa qualification. En Thaïlande, où la sélection locale a quitté la compétition prématurément, Siam Sport et Thairath ont salué la ténacité vietnamienne. “Courir 120 minutes sans faiblir”, titrait un quotidien sportif thaïlandais, illustrant la supériorité athlétique affichée par les Vietnamiens face aux équipes du Golfe.

À l’approche des demi-finales, tous les signaux sont au vert. L’AFC a confirmé l’annulation de tous les cartons jaunes accumulés avant ces matches, permettant à sept cadres, dont Nguyên Dinh Bac et Nguyên Thai Son, d’être disponibles.

“Cette victoire prouve que le Vietnam peut rivaliser au plus haut niveau asiatique. Je suis fier de la combativité de mes joueurs”, a déclaré Kim Sang-sik, déjà tourné vers le prochain défi.

Après la soirée du 16 janvier, l’U23 Vietnam est la seule équipe à afficher un parcours 100% victorieux à la Coupe d’Asie U23 2026. Elle fait même mieux que le Japon. Avant les quarts de finale, deux sélections avaient signé un sans-faute en phase de groupes : le Vietnam et le Japon. Mais après les quarts, et en tenant compte du temps de jeu effectif, seul le Vietnam conserve un bilan immaculé. Le Japon a été tenu en échec 1-1 par la Jordanie avant de se qualifier aux tirs au but (4-2).

Record national battu, record régional en vue

Sur le plan offensif, le Vietnam occupe désormais seul la deuxième place des attaques les plus prolifiques du tournoi, derrière le Japon. Avec huit buts inscrits, il devance l’Ouzbékistan, la Jordanie et le Liban (cinq buts chacun). L’Australie et la République de Corée suivent avec quatre réalisations.

Quinze victoires officielles consécutives constituent la plus longue série de l’histoire des U23 vietnamiens en compétitions officielles. Le précédent record, de huit succès d’affilée, datait de 2019 sous la tutelle du Vietnamien Nguyên Quôc Tuân puis du Sud-Coréen Park Hang-seo. Le record régional demeure détenu par la Thaïlande, établi il y a près de vingt ans.

La victoire du 16 janvier marque également le premier succès des U23 vietnamiens face aux Émirats arabes unis, après huit confrontations sans victoire (trois nuls, cinq défaites, tirs au but compris).

Le Vietnam devient par ailleurs la première nation d’Asie du Sud-Est à atteindre à deux reprises les demi-finales de la Coupe d’Asie U23. L’Indonésie y est parvenue une seule fois, en 2024.

Enfin, Kim Sang-sik offre au Vietnam un quatrième succès dans une même édition de la Coupe d’Asie U23 (prolongations et tirs au but inclus), une première historique. Même lors de l’épopée de 2018, conclue par une finale, les U23 n’avaient enregistré que trois victoires.

