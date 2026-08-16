Foot : Le Paris SG recrute l'ailier belge Mika Godts

Le Paris SG a officialisé samedi 15 août le recrutement de l'ailier gauche belge Mika Godts en provenance de l'Ajax Amsterdam, pour un contrat allant jusqu'en 2031.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Mika Godts", a déclaré le club double champion d'Europe dans un communiqué, précisant qu'il "porterait le numéro 22".

"Mika est un excellent joueur aux qualités très spécifiques, et il va énormément nous manquer", a réagi Jordi Cruijff, fils de Johan et directeur sportif de l'Ajax Amsterdam, qui précise le montant du transfert, de 55 millions d'euros bonus inclus.

Professionnel à l'Ajax depuis 2023, le Belge de 21 ans y a explosé la saison passée, avec 17 buts et 12 passes décisives dans le championnat néérlandais, où il a été nommé Espoir de l'année.

"Je me sens extrêmement fier de rejoindre l’un des meilleurs clubs au monde, a réagi Mika Godts, cité par le communiqué du PSG. "J'ai hâte de revêtir ces couleurs, de découvrir le Parc des Princes et ses supporters".

Fan de Neymar, Mika Godts est réputé pour ses qualités de percussion et d'élimination, à l'image d'un but en avril contre Breda où il a dribblé trois joueurs puis le gardien, très remarqué pour sa similitude avec un but mémorable de Zlatan Ibrahimovic en 2004 sous le maillot ajacide contre le même club.

Mais le Belge n'avait inscrit que 4 buts et donné 6 passes décisives en 45 matches lors de ses deux premières saisons avec le club batave.

Rare joueur à surnager durant la saison difficile de l'Ajax (seulement 5e en Eredivisie), Godts n'a pas non plus écarté tous les doutes sur sa capacité à briller dans les plus grands matchs, peu influent lors de la campagne catastrophique du club en Ligue des Champions (32e place sur 34).

Malgré ses deux premières sélections avec la Belgique en mars, le natif de Louvain n'a pas été retenu par Rudi Garcia dans la liste pour le Mondial-2026. "Je ne comprends pas cette décision, mais parfois, il faut simplement l'accepter et avancer", avait réagi l'intéressé sur ses réseaux sociaux en mai.

Le PSG continue ainsi de remodeler son banc côté offensif, après les arrivées du milieu offensif Maghnès Akliouche et de l'attaquant polyvalent Ferran Torres, pour compenser les départs de Lee Kang-in et Gonçalo Ramos, alors que l'incertitude plane toujours sur Bradley Barcola, au profil similaire à celui de Godts.

AFP/VNA/CVN