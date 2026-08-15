Euro d'athlétisme : revanchard, Gressier va chasser l'or du 10.000 m

"Dépité" après sa 4 e place lundi dernier 10 août au 5.000 m, Jimmy Gressier a une revanche à prendre samedi soir 15 août en finale du 10.000 m aux Championnats d'Europe de Birmingham, où le champion du monde de la discipline viendra en " chasseur " et non en " chassé ".

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Après avoir pris la course à son compte à 2.000 m de l'arrivée lundi soir 10 août, le fondeur de 29 ans a manqué de jus dans la dernière ligne droite du 5.000 m, remporté par le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (13:15.29) et coiffé au poteau par Etienne Daguinos pour la dernière place sur le podium.

"La position de chassé (en tête dans le dernier tour) c’est dur. Tu sais qu'à un moment ou à un autre, il y en a un qui va déboîter. Et quand ça arrive aussi tard comme lundi, c’est encore plus dur de réagir dans les 100 derniers mètres, comme à vélo pour sauter dans la roue, surtout avec des mecs du calibre d'Ingebrigsten", a analysé le demi-fondeur Nicolas-Marie Daru, finaliste du 3.000 m steeple dimanche 9 août.

"Dépité", le Boulonnais a pris "un coup derrière la tête" après cette désillusion, lui qui ne visait pas moins que le doublé 5.000/10.000 m de l'autre côté de la Manche.

"Physiquement je suis bien, mais ça a été un peu dur ces derniers temps mentalement à l'entraînement, émoussé avec les émotions des Championnats du monde et tout ce qui a suivi derrière", a-t-il expliqué après la course.

Gressier a changé de dimension l'an passé en devenant le premier Français à être sacré champion du monde du 10.000 m dans la capitale nippone, où il a également décroché le bronze sur 5.000 m.

"Toujours relevé"

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Pour arriver avec plus de "fraîcheur mentale" à Birmingham et réitérer l'exploit, le Français a fait l'impasse sur les meetings de Ligue de diamant de Monaco et Londres mi-juillet pour partir en stage quatre semaines en altitude à Saint-Moritz (Suisse).

"J'avais grandement envie pour ce championnat, plus je m'en approchais, plus ça me redonnait du plaisir à l'entraînement", a raconté Gressier, qui cherche à décrocher sa première médaille européenne, après ses 4e place à Munich-2022 et 5e place à Rome-2024 sur 10.000 m.

"Des claques, j'en ai déjà pris. Je me suis toujours relevé. Je sais qu'il y a de beaux jours qui arrivent. Vivement le 10.000 m", a promis le natif de Boulogne-sur-Mer.

Samedi soir 15 août (21h25 à Paris), sa stratégie sera différente : "je vais être le chasseur et non le chassé, ça sera autre chose. Je vais ramener cette médaille, je me le promets à moi-même".

La concurrence sera féroce samedi soir 15 août (21h25 à Paris) face au Suédois Andreas Almgren, recordman d'Europe du 5.000 m qui a choisi de se concentrer uniquement sur le 10 km, mais aussi le Belge Isaac Kimeli et le Suisse Dominic Lobalu.

"Je sais que je parle beaucoup (...) mais ça va chier parce que je sais que je suis en grande forme", a assuré Jimmy Gressier.

AFP/VNA/CVN