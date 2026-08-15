Natation : en finale du 200 m papillon, Marchand vise un premier titre européen

Même s'il a péché en fin de course, Léon Marchand, champion olympique de la distance, s'est qualifié vendredi 14 août pour la finale du 200 m papillon des Championnats d'Europe de natation de Paris, où il visera un premier titre continental samedi 15 août.

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Dans le bassin olympique de Saint-Denis, Marchand a bouclé sa course du soir en 1 min 53 sec 95.

"Je gagne ma demi-finale donc c'est parfait. C'était bien, je me suis bien amusé. Juste au dernier 50 m, ça pèche, je commence à avoir les fesses qui tombent et la tête qui est un peu plus élevée que d'habitude", a-t-il analysé au cours d'un passage express devant les médias. "J'espère que j'aurai un peu plus d'énergie pour finir demain soir".

Quadruple champion olympique et septuple champion du monde, Marchand n'a encore jamais été titré au niveau continental. Il vise donc une première médaille d'or européenne lors de la finale programmée samedi 15 août à 18h30.

Diminué par une blessure à un adducteur survenue aux Championnats de France, le nageur de 24 ans a réduit son programme pour la compétition européenne qui marque son grand retour à Paris deux ans après son triomphe olympique.

"Tous les visages"

En individuel, il ne s'est aligné que sur deux épreuves, le 200 m papillon et le 400 m nage libre qui a lieu dimanche. Il n'avait pas nagé depuis sa médaille d'argent avec le relais du 4x200 m nage libre lundi 10 août.

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Un manque de rythme qui a peut-être nui à sa demi-finale du soir, alors qu'il se murmurait que le Toulousain avait le record du monde dans les jambes.

"Il y a un peu de ça", a-t-il reconnu. "Il y aussi le fait que ce n'était pas la finale ce soir, donc inconsciemment je n'ai pas la même énergie que dans une finale européenne. J'espère que je l'aurai demain même si on ne peut pas savoir".

"Je manque encore un peu de relâchement et de mouvement vers l'avant plutôt que vers le haut".

Il a pu malgré tout compter sur le soutien du public parisien, toujours aussi bouillant pour accompagner les Français. "C'était trop bien, déjà ce matin j'étais un peu choqué. C'est pour ça que j'arrive à partir assez vite ce soir parce qu'il y avait vraiment de l'énergie".

Une ambiance différente de celle des Jeux, mais tout aussi stimulante, selon lui. "Ici on peut voir tous les visages. Aux Jeux, c'était un peu plus puissant peut-être mais ici c'est plus rapproché".

Moluh et Mahieu prennent rendez-vous

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L'homme fort de la soirée, le Roumain David Popovici, s'est illustré du côté du 200 m nage libre. Encore une fois impérial, il a été sacré champion d'Europe, doublant la mise après un premier titre sur 100 m en milieu de semaine.

Dans un futur proche, Popovici et Marchand s'affronteront peut-être sur le double aller-retour : la meilleure performance de l'année sur la distance a été réalisée par le Français (1 min 43 sec 76), dans le cadre du relais 4x200 m nage libre lundi 10 août.

Chez les autres Bleus du soir, Mary-Ambre Moluh et Pauline Mahieu se sont toutes deux qualifiées pour la finale du 100 m dos.

Partie sur des bases ultra-rapides, Moluh a réalisé le meilleur temps des demies en 58 sec 21.

"J'ai essayé de faire un bon temps, je pense que c'est mission réussie", a réagi la nageuse de 20 ans. "Pour l'instant tout se passe comme prévu".

Sacrée mardi 11 août avec le relais 4x100 m quatre nages mixte, Moluh avait établi à cette occasion un nouveau record d'Europe du 100 m dos. Elle a également remporté la médaille d'argent sur 50 m dos jeudi 13 août.

De son côté, Pauline Mahieu a pris le deuxième temps en battant son record personnel et passant pour la première fois sous les 59 sec. "C'est trop bien parce que c'est une grosse barrière et ça fait longtemps que j'essaie de le faire".

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