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Le PSG annonce le transfert définitif de Kolo Muani à la Juventus

Le Paris SG a annoncé dimanche 2 août le transfert de l'attaquant français Randal Kolo Muani à la Juventus Turin, où il avait été prêté en 2025.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le club parisien ne précise pas la durée de l'engagement du joueur de 27 ans avec la formation italienne qui n'a pas encore communiqué sur cette arrivée.

L'international français (32 sélections, 9 buts), arrivé au PSG en 2023 en provenance de l'Eintracht Francfort, avait été peu utilisé par Luis Enrique lors de sa deuxième saison à Paris. Prêté à la Juve en janvier 2025, il y avait convaincu en terminant la saison avec un total de 10 buts en 22 rencontres.

Le PSG l'avait toutefois de nouveau prêté, à Tottenham, lors de l'été 2025. Au cours de la saison 2025/26, il a disputé 41 rencontres et inscrit 5 buts avec l'équipe londonienne.

Le Français, finaliste de la Coupe du monde 2022, va donc retrouver la Juventus pour un transfert cette fois définitif.

Le départ de Kolo Muani s'ajoute, dans le secteur offensif, à ceux du Sud-Coréen Lee Kang-In (Atlético Madrid) et du Portugais Gonçalo Ramos (AC Milan).

AFP/VNA/CVN