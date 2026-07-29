Foot : Roberto Mancini redevient sélectionneur de l'équipe d'Italie

Roberto Mancini a été nommé sélectionneur de l'équipe d'Italie, avec laquelle il a remporté l'Euro-2021, a annoncé mardi 28 juillet le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Giovanni Malago.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai jugé que la personne qui devait devenir l'entraîneur de l'équipe nationale (...) était Roberto Mancini", a déclaré lors d'une conférence de presse le patron de la FIGC, chargé de sortir la Nazionale d'une crise inédite après son échec à se qualifier pour les trois dernières Coupes du monde.

Giovanni Malago a annoncé dans la foulée le remplacement de Paolo Maldini par Claudio Ranieri au poste de directeur technique de la FIGC, sur fond de désaccord sur le choix du sélectionneur.

Nommé le 11 juillet, Maldini poussait pour la candidature d'Andrea Pirlo, qui s'est retiré lundi à la suite d'une vive polémique.

"Nous avons aujourd'hui un nouvel entraîneur et un nouveau directeur technique", s'est félicité Giovanni Malago, annonçant que Roberto Mancini et Claudio Ranieri seraient présentés à la presse mercredi soir 29 juillet.

Mancini avait démissionné soudainement de son poste de sélectionneur de l'Italie à l'été 2023 pour répondre aux sirènes de l'Arabie saoudite, alors que l'Italie était en difficulté dans la campagne de qualifications pour l'Euro-2024.

La nomination de Mancini, ex-entraîneur de Manchester City et de l'Inter Milan, intervient 24 heures après qu'Andrea Pirlo a annoncé qu'il n'était "plus candidat" pour succéder à Gennaro Gattuso à la tête de la sélection italienne.

De nombreuses voix s'étaient élevées pour s'opposer à la nomination - alors annoncée comme imminente - de l'ex-milieu de terrain de l'AC Milan et de l'équipe d'Italie, dénonçant son contrat publicitaire avec une entreprise russe de paris sportifs et son CV d'entraîneur jugé trop maigre.

AFP/VNA/CVN