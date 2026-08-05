Rugby : figure du Stade toulousain, Thomas Ramos sera Racingman en 2027

Meilleur réalisateur de l'histoire du Stade toulousain et l'un des patrons d'une équipe quadruple championne en titre du Top 14, Thomas Ramos ne sera plus " un visage du Stade toulousain" à partir de l'été 2027, a annoncé le club Rouge et Noir mardi 4 août.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

L'arrière et demi d'ouverture international (55 sélections avec le XV de France) rejoindra le Racing 92, qui réalise ainsi l'un des transferts les plus retentissants de l'histoire du Top 14.

Six fois champion de France, deux fois champion d'Europe, leader technique et vocal chez les Toulousains, Thomas Ramos semblait taillé pour finir sa carrière à Ernest-Wallon, là où il s'est formé, révélé, et où il est adulé.

Mais la reconnaissance dont il bénéficie n'égale peut-être pas celle d'Antoine Dupont et Romain Ntamack, ses deux autres coéquipiers stars du vestiaire toulousain et des Bleus, qui ont parfois pris plus de lumière que lui.

Au Racing, le meilleur buteur de l'histoire du XV de France, capable de faire des passes au pied improbables et doté d'un sang-froid sans pareil face aux perches, devrait être la star incontestée du vestiaire.

Cet énorme coup réalisé par le président du Racing Jacky Lorenzetti s'inscrit dans la longue tradition du club Ciel et Blanc de recruter des vedettes au poste de demi d'ouverture, après les passages - pas toujours réussis - du All Black Dan Carter, de l'Irlandais Jonathan Sexton, et plus récemment de l'Anglais Owen Farrell.

Car d'après le journal L'Équipe, qui a révélé l'existence d'un accord entre Ramos et le Racing lundi 3 août, l'arrière originaire de Mazamet dans le Tarn souhaiterait se repositionner au poste de numéro 10 à terme, une place qui semble plus accessible au Racing qu'à Toulouse.

Salary cap

En recrutant Ramos pour trois saisons, les Racingmen, dont le dernier titre en Top 14 remonte à 2016, gagnent un renfort de poids dans une période de reconstruction, matérialisée par le retour dans leur stade historique de Colombes, prévu à la fin de cette saison.

"Cette décision a été particulièrement difficile à prendre (...) J'ai choisi de relever un nouveau défi sportif, avec l'envie de découvrir un nouvel environnement et de poursuivre mon évolution", a déclaré Thomas Ramos dans un communiqué publié par le Stade toulousain.

Une autre explication à ce départ pourrait se trouver dans les multiples sanctions reçues par le club haut-garonnais pour des infractions au salary cap, dont une amende de 2,88 millions d'euros début juillet.

Le Stade toulousain doit contrôler sa masse salariale pour les années à venir, et n'a plus l'habitude d'offrir des contrats juteux à ses joueurs trentenaires.

Une nécessité renforcée par le plafonnement à venir des "crédits internationaux", qui permettent aux clubs ayant de nombreux joueurs sélectionnés en équipe de France d'avoir une masse salariale supérieure. Un mécanisme qui a profité en premier lieu au Stade toulousain, principal fournisseur d'internationaux français ces dernières années.

Triple vainqueur du Tournoi

"Thomas Ramos est un des visages du Stade toulousain. (...) Voir partir un joueur de cette dimension n'est jamais anodin, mais cela fait partie de la vie d'un club et du sport du haut niveau", a expliqué Didier Lacroix, le président du club aux 25 boucliers de Brennus.

Arrivé au club en 2012, Ramos a fait ses débuts professionnels trois ans plus tard. C'est lors d'un prêt d'un an en Pro D2 à Colomiers, dans la banlieue toulousaine, que l'arrière s'est révélé.

Désigné meilleur joueur de la saison 2016-2017, il gravit ensuite les échelons chez les "grands" au Stade toulousain, et s'impose progressivement en équipe de France, où il a remporté trois Tournois des six nations.

Face à la concurrence de Melvyn Jaminet, Ange Capuozzo ou encore Blair Kinghorn, le buteur au pied droit clinique finit toujours par s'imposer.

Il devient l'un des meilleurs joueurs du Top 14, à tel point que le diffuseur Canal+ lui consacre un documentaire, intitulé "Point par point". Un privilège que seuls Antoine Dupont et Romain Ntamack ont eu ces dernières années.

En annonçant son départ de Toulouse, Ramos a ajouté un nouveau point, inimaginable il y a encore quelques jours.

AFP/VNA/CVN



