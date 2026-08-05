Des milliers de personnes aux obsèques de la légende du football italien Baresi

Des milliers de personnes, parmi lesquelles une foule de supporters ainsi que des célébrités du monde du football italien et étranger, ont assisté mardi 4 août aux funérailles du légendaire défenseur et capitaine de l'AC Milan, Franco Baresi, décédé vendredi à 66 ans.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ses anciens coéquipiers Paolo Maldini, Roberto Baggio et Alessandro "Billy" Costacurta figuraient parmi les nombreuses stars du football et représentants de l’AC Milan présents pour rendre un dernier hommage au numéro 6 milanais, dont les obsèques se sont déroulées mardi à la basilique Saint-Ambroise de Milan.

Sur le parvis de celle-ci et autour, une nuée de supporters en rouge et noir brandissaient des maillots arborant le numéro 6, des drapeaux mais également des écharpes aux couleurs du club ou encore une banderole où l'on pouvait lire "Ciao capitano" ("Adieu capitaine").

"Son appartenance à la famille de l'AC Milan et à celle du foot en général est la raison pour laquelle tout le monde l'aimait", a déclaré le ministre italien des Sports Andrea Abodi, selon les médias italiens.

D'innombrables couronnes de fleurs avaient été également envoyées, par la Fifa tout comme par le Real Madrid.

Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Italie en 1982 et finaliste lors du Mondial 1994, Baresi a porté le brassard de capitaine de l’AC Milan dans les années 1980 et 1990, période durant laquelle le club a remporté trois C1 (Coupes d'Europe des clubs champions puis Ligue des Champions) et six titres de champion d’Italie.

Il a pris sa retraite en 1997 après 719 matchs disputés avec les Rossoneri, un record seulement dépassé par Maldini.

Le club n’a pas précisé la cause de son décès. Il avait subi une intervention chirurgicale en août 2025 pour se faire retirer un nodule pulmonaire.

AFP/VNA/CVN



