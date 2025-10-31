icon search
Foire d’automne 2025 : un super-salon avec "six plus"

Placée sous le thème "Connecter les hommes à la production et aux affaires", la Foire d’Automne 2025 se tiendra du 25 octobre au 4 novembre au Centre des expositions du Vietnam (VEC). Cette foire vise à dynamiser la production, à stimuler la consommation intérieure, à promouvoir le commerce extérieure, contribuant ainsi à l'objectif de croissance du PIB supérieur à 8% en 2025.

Infographie : VNA/CVN
