Patinage : Aymoz remporte le Skate America, Miura et Kahara sacrés en couples

Le Français Kevin Aymoz s'est adjugé samedi 15 novembre son premier titre du circuit des Grands Prix au Skate America de Lake Placid, grâce à un programme libre sur le même Boléro de Ravel qu'il avait manqué au début du mois.

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'était tellement difficile", a reconnu Aymoz, 28 ans. "Après le Skate Canada, je voulais tellement abandonner, et aujourd'hui je suis là, et c'est tellement beau d'être en compétition avec mes amis", a-t-il néanmoins savouré.

Le Tricolore, sept fois sur le podium mais jamais sacré avant cette compétition, a récolté 159,97 pts pour son programme libre, ponctué de deux quadruples sauts - dont un en déséquilibre - et deux triples axels, cumulant 253,53 pts au total.

Il devance le vice-champion du monde kazakhstanais Mikhail Shaidorov, troisième après le programme court mais le meilleur en libre, avec 161,42 pts (251,09 pts au total) malgré deux chutes.

Le Japonais Kazuki Tomono, qui avait abordé le programme libre en tête, est tombé sur deux quadruples sauts et a manqué la réception d'un triple axel, sanctionnés d'un score de 149,80 pts qui le laisse troisième, avec 245,57 pts.

Ses compatriotes champions du monde Riku Miura et Ryuichi Kihara ont, eux, remporté la compétition en couple.

Leaders du programme court, les Géorgiens Anastasiia Metelkina et Luka Berulava ont chuté lors du programme libre.

Miura et Kihara, qui ont remporté leur deuxième titre mondial à Boston en mars après celui décroché en 2023, remportent leur deuxième Grand Prix de la saison, suivant le Grand Prix de France en octobre à Angers.

Leur victoire à Lake Placid les qualifie pour la finale du Grand Prix à Nagoya (Japon), le mois prochain, avant les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina en février.

Photo : AFP/VNA/CVN

La Japonaise Rinka Watanabe (74,35 points) a pris un petit avantage chez les femmes en remportant le programme court devant la championne du monde américaine Alysa Liu (73,73 points).

En danse, les Américains Madison Chock et Evan Bates ont dominé le programme court (84,77 pts). Avec 7,35 points d'avance sur les Canadiens Marjorie LaJoie et Zachary Lagha, ils peuvent espérer égaler le record de cinq victoires dans le Skate America.

Deux des trois duos français en lice son bien placés à l'issue du programme court : Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud sont troisièmes (76,72) juste devant Loïcia Demougeot et Théo Le Mercier quatrièmes (73,47 pts).

AFP/VNA/CVN