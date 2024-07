Hô Chi Minh-Ville célèbre la Fête nationale française

Lors de l'événement, la Professeure agrégée et Docteure Nguyên Thi Ngoc Dung, présidente de l'Association d'amitié Vietnam - France à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que les deux pays entretiennent des relations de longue date et des liens profonds tant historiques que culturels. En 2023, les deux pays célébreront le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (1973 - 2023) ainsi que le 10e anniversaire du renforcement de leur partenariat stratégique (2013 - 2023). Au cours de ces 50 dernières années, les bonnes relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et la France se sont renforcées et approfondies, avec une coopération globale, riche et efficace dans tous les domaines.

La présidente Nguyên Thi Ngoc Dung a ajouté que la France est une puissance centrale en Europe, promouvant activement son rôle mondial et possédant des intérêts et une influence importante en Asie. De son côté, le Vietnam est une économie dynamique et en croissance rapide qui joue un rôle crucial au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Les deux pays partagent également de nombreux points de vue et intérêts similaires sur les questions internationales. Ainsi, le renforcement de la coopération Vietnam - France devient une exigence objective et nécessaire pour le bénéfice des deux pays.

Sur le plan économique, la France est l'un des partenaires commerciaux principaux du Vietnam dans l'Union européenne (UE), étant le 4e marché d'exportation du Vietnam vers l'UE. En 2023, le commerce bilatéral a atteint 4,8 milliards d'USD, avec les exportations vietnamiennes vers la France s'élevant à 3,17 milliards d'USD. Les principaux produits exportés du Vietnam vers la France incluent principalement des chaussures, des vêtements, des céramiques, des produits en rotin et en bambou, des fruits de mer, des machines et des composants électroniques. Par ailleurs, la France importe principalement du Vietnam des équipements aéronautiques, des machines industrielles, des produits pharmaceutiques, des produits agro-alimentaires, chimiques et cosmétiques. La France se classe au 16e rang parmi les 143 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 674 projets et un investissement total de 3,81 milliards d'USD

. Les investissements français se concentrent notamment dans les secteurs de l'information et de la communication, de l'industrie de transformation et manufacturière, ainsi que dans la production et la distribution d'électricité, d'eau et de climatisation. En outre, la France est le plus grand donateur européen d'aide publique au développement (APD) au Vietnam, le Vietnam se classant au deuxième rang des pays bénéficiaires de l'APD française en Asie.

Un autre aspect positif de la coopération bilatérale concerne l'éducation et la formation, domaine prioritaire qui a connu un développement constant ces dernières années. La promotion de l'enseignement en français et des programmes bilingues au Vietnam, notamment à Hô Chi Minh-Ville, dans des domaines tels que la gestion d'entreprise, la finance, le droit, les nouvelles technologies et la médecine, facilite les échanges d'étudiants et renforce la coopération dans tous les secteurs. Au cours des dix dernières années, le nombre d'étudiants vietnamiens étudiant en France a augmenté d'environ 40%, faisant de la France l'un des principaux pays d'accueil des étudiants vietnamiens dans le monde.

En outre, la coopération entre les collectivités locales constitue une caractéristique unique des relations Vietnam-France depuis les années 90 du XXe siècle. À ce jour, plus de 38 localités françaises et 18 provinces et villes vietnamiennes ont participé à des projets de coopération décentralisée, totalisant 240 projets dans des domaines tels que l'économie, l'éducation, la conservation du patrimoine, la communauté francophone, et le développement rural et urbain. Un exemple notable est le jumelage entre Hô Chi Minh-Ville et la ville de Lyon ainsi que la région Rhône-Alpes.

En conclusion de l'événement, au nom de HUFO et de l'Association d'amitié Vietnam-France de Hô Chi Minh-Ville, Mme Nguyên Thi Ngoc Dung a exprimé ses vœux de bonheur pour les Français et de prospérité pour la France. Elle a également exprimé son souhait que l'amitié entre les peuples du Vietnam et de la France, ainsi qu'entre les habitants de Hô Chi Minh-Ville et ceux de France, de la région Rhône-Alpes et de la ville de Lyon, continue de se renforcer et de se développer.

Coopérations multiples

Lors de la cérémonie, la consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville, Emmanuelle Pavillon-Grosser, a hautement apprécié les relations franco-vietnamiennes en général et celles avec Hô Chi Minh-Ville en particulier au cours des dernières années. L'échange et la coopération entre le Vietnam et la France ne se limitent pas aux domaines universitaires et sportifs, mais incluent également l'économie, la science, la culture et l'art.

“Notre relation s’appuie aussi naturellement sur la présence, à Hô Chi Minh-Ville, d’une forte communauté française dynamique et volontaire, qui représente près de 6.000 Français inscrits au Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville. Ces Français sont présents dans tous les secteurs et contribuent ainsi activement au développement économique du Vietnam”, a souligné la consule générale Emmanuelle Pavillon-Grosser.

Texte et photos : Tân Dat/CVN