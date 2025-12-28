>> Des mesures urgentes sont nécessaires pour protéger les éléphants de l’extinction
>> Inde : la population des éléphants s'est rétrécie d'un quart en huit ans
|Un éléphant tire un ballon lors d'un match de football organisé dans le cadre du 19e Festival des éléphants et du tourisme à Chitwan, au Népal, le 26 décembre 2025.
|Des femmes népalaises vêtues de costumes traditionnels participent à un rassemblement lors du festival.
|Rassemblement lors du 19e Festival des éléphants et du tourisme à Chitwan, au Népal, le 26 décembre 2025.
Texte et photos : Xinhua/VNA/CVN