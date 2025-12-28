Festival des éléphants et du tourisme à Chitwan au Népal

Le 19e Festival des éléphants et du tourisme à Chitwan, au Népal, s'est tenu le 26 décembre 2025. Cet événement vise à rapprocher les humains des éléphants, à encourager la protection et la conservation de la faune sauvage et à promouvoir le tourisme dans la région.