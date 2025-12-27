Une souris donne naissance après une mission spatiale, ouvrant la voie à de futures recherches

>> Lancement par SpaceX de la première mission spatiale habitée
|Photo non datée des membres de l'équipage de Shenzhou-21 : Zhang Lu (centre), Wu Fei (droite) et Zhang Hongzhang.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Les quatre souris ont été envoyées dans l'espace à bord du vaisseau spatial habité Shenzhou-21 le 31 octobre et ont été hébergées dans un habitat spécialisé de la station spatiale avant de revenir sur Terre le 14 novembre.
Après leur retour, une femelle a conçu et donné naissance à neuf petits le 10 décembre. Six des nouveau-nés ont survécu, un taux considéré comme normal. Les chercheurs ont noté que la mère allaitait normalement et que les petits semblaient actifs et en bonne santé.
"Cette mission a montré que les voyages spatiaux de courte durée n'altéraient pas la capacité de reproduction des souris", a expliqué Wang Hongmei, chercheuse à l'Institut de zoologie de l'Académie chinoise des sciences. "Elle fournit également des échantillons inestimables pour l'étude de l'influence de l'environnement spatial sur les premiers stades de développement des mammifères", a-t-elle ajouté.
Xinhua/VNA/CVN