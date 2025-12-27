Une souris donne naissance après une mission spatiale, ouvrant la voie à de futures recherches

Parmi les quatre souris ayant participé à une récente mission à bord de la station spatiale chinoise, une femelle a donné naissance à une progéniture en bonne santé sur Terre, a annoncé le Centre de technologie et d'ingénierie pour l'utilisation de l'espace de l'Académie chinoise des sciences.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les quatre souris ont été envoyées dans l'espace à bord du vaisseau spatial habité Shenzhou-21 le 31 octobre et ont été hébergées dans un habitat spécialisé de la station spatiale avant de revenir sur Terre le 14 novembre.

Après leur retour, une femelle a conçu et donné naissance à neuf petits le 10 décembre. Six des nouveau-nés ont survécu, un taux considéré comme normal. Les chercheurs ont noté que la mère allaitait normalement et que les petits semblaient actifs et en bonne santé.

"Cette mission a montré que les voyages spatiaux de courte durée n'altéraient pas la capacité de reproduction des souris", a expliqué Wang Hongmei, chercheuse à l'Institut de zoologie de l'Académie chinoise des sciences. "Elle fournit également des échantillons inestimables pour l'étude de l'influence de l'environnement spatial sur les premiers stades de développement des mammifères", a-t-elle ajouté.

