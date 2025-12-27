L'Indonésie ferme les liaisons vers Komodo et Padar suite à l'accident d'un bateau de croisière

Les îles de Padar et de Komodo, situées dans le Parc national de Komodo, province de Nusa Tenggara Est, ont été temporairement fermées aux visiteurs en raison de risques liés à des conditions météorologiques extrêmes, ont annoncé les autorités portuaires locales.

>> Indonésie : le bilan des inondations dépasse les 1.000 morts

>> Un accident de bus dans la ville de Semarang, dans l'île de Java

>> Indonésie : une famille espagnole portée disparue après le naufrage d'un bateau de tourisme

Photo : AFP/VNA/CVN

La décision fait suite à un accident survenu dans la soirée du vendredi 26 décembre, impliquant un bateau de tourisme, ainsi qu’aux conditions météorologiques défavorables observées par le poste de surveillance de l’île de Padar, a indiqué samedi le Bureau de la capitainerie et de l’autorité portuaire de Labuan Bajo (KSOP).

Stephanus Risdiyanto, directeur du Bureau, a précisé que cette fermeture temporaire était due à l'accident du KM Putri Sakinah survenu vendredi soir 26 décembre et aux bulletins météorologiques.

L’interdiction de navigation vise notamment à faciliter les opérations de recherche et de sauvetage des quatre passagers toujours portés disparus après l’accident. Sur les onze personnes à bord, sept ont déjà été secourues, dont deux touristes espagnols, un guide et quatre membres d’équipage.

Trois survivants ont été évacués de Labuan Bajo vers l’île de Padar, tandis que les quatre autres ont été secourus directement par les équipes de recherche et de sauvetage.

Stephanus Risdiyanto a par ailleurs exhorté les navires naviguant dans les eaux de Labuan Bajo et du parc national de Komodo à suivre strictement les prévisions météorologiques et les alertes émises par l’Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG) dans les prochains jours.

VNA/CVN