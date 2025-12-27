Un bus plonge dans un ravin au Guatemala : au moins 15 morts

Au moins 15 personnes ont trouvé la mort vendredi 26 décembre lorsqu'un autobus de passagers a plongé dans un ravin sur la route panaméricaine, dans l'Ouest du Guatemala, ont rapporté les secouristes.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"On dénombre 15 morts dans cet accident de la route", a dit aux journalistes Leandro Amado, porte-parole des pompiers volontaires.

Une vingtaine de blessés ont été transportés dans des hôpitaux situés à proximité du lieu du drame, a-t-il ajouté.

Parmi les victimes, on compte 11 hommes, trois femmes et un mineur, selon la même source.

M. Amado a précisé que l'accident s'était produit au kilomètre 174 de la route panaméricaine, dans une zone surnommée le "Sommet de l'Alaska" en raison de son relief accidenté, dans le département de Totonicapán (Ouest).

L'autobus interurbain de la compagnie Sinaloa, qui dessert la ville de Guatemala et le département de San Marcos, frontalier du Mexique, a chuté dans un ravin d'environ 75 m de profondeur pour des raisons encore inconnues.

Les accidents de la route mortels sont fréquents au Guatemala. En février, un autobus de passagers avait plongé dans un ravin à la périphérie nord de la ville de Guatemala, faisant 54 victimes.

Un mois après cette tragédie, le président Bernardo Arévalo a approuvé l'assurance obligatoire pour les véhicules à moteur. La mesure a été toutefois suspendue suite à de vives protestations des travailleurs du secteur des transports.

Un accord prévoit la création d'un groupe de travail chargé de mettre en œuvre une nouvelle réglementation dans un délai maximal d'un an et d'élaborer un projet de loi-cadre sur les transports.

AFP/VNA/CVN