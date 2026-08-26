Festival de la gastronomie végétarienne de Hô Chi Minh-Ville 2026

Le 25 août, au parc Binh Phu, dans le quartier de Binh Phu, a été inaugurée la 3 e édition du Festival de la gastronomie végétarienne de Hô Chi Minh-Ville (Green Food Festival) 2026.

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Organisé par l’Association culinaire de Hô Chi Minh-Ville (FBA) en collaboration avec le Comité populaire du quartier de Binh Phu, placé sous le thème “Choisir une alimentation verte - Pour un avenir vert”, cet événement marque le début d'une série d'activités qui se dérouleront jusqu'au 30 août prochain. L'objectif est de promouvoir activement une consommation et une production durables au sein de la communauté.

D'un espace culturel à un projet de création d'un écosystème durable

En trois ans de préparation et de développement, le Festival de la gastronomie végétarienne de Hô Chi Minh-Ville a franchi des étapes stratégiques importantes. Si l'édition 2023 a servi de point de départ à la création d'une plateforme d'envergure pour la communauté de l'alimentation végétarienne, en 2025, le festival s'est transformé en un véritable parcours de sensibilisation et de création de liens étroits avec les chefs, les étudiants, les entreprises de production, les filières agricoles et le secteur du tourisme.

À l'aube de 2026, l'événement entre officiellement dans sa phase de création. L'objectif n'est donc pas seulement de présenter une variété de plats végétariens, mais de jeter progressivement les bases d'un écosystème complet de cuisine verte. Selon le comité d'organisation, la "cuisine verte" dépasse le simple cadre des plats à base de plantes. Ce concept englobe l'ensemble du cycle de vie des aliments : des méthodes agricoles aux processus de production, en passant par le savoir-faire des chefs, les choix des consommateurs et les solutions de gestion des déchets alimentaires.

À travers une programmation riche et variée, le Green Food Festival 2026 tisse des liens étroits entre les piliers de la chaîne de valeur : agriculture verte, production verte, cuisine verte, consommation verte, tourisme vert et communautés vertes.

Nguyên Thi Bao Trâm, une habitante du quartier de Tân Hung (Hô Chi Minh-Ville), a confié : "J’apprécie beaucoup la cuisine végétarienne, principalement pour des raisons de santé et pour éviter de tuer des animaux, et non pour des raisons spirituelles. Le manger des plats végétariens procure une sensation de légèreté, rafraîchit le corps et réduit le stress et l’inconfort, contrairement à une alimentation riche en viande. Le Festival de la gastronomie végétarienne de Hô Chi Minh-Ville est une excellente occasion de savourer de délicieux plats végétariens, tout en encourageant la communauté à adopter une production durable et un mode de vie plus écologique".

Pour la deuxième fois, Nguyên Thanh Hà (Miss Eco International 2023), participe au festival en tant qu'ambassadrice. Elle est convaincue que la transition vers un mode de vie plus écologique peut commencer par les gestes les plus simples, notamment nos choix alimentaires quotidiens. Selon Nguyên Thanh Ha, la protection de l'environnement ne se limite pas aux grands projets, mais commence aussi par nos habitudes alimentaires et notre mode de vie. "Le chemin vers un mode de vie plus écologique débute modestement, à travers nos choix alimentaires", a-t-elle déclaré.

Orientation durable pour l'avenir de l'industrie culinaire

Lors de la cérémonie d'ouverture, Nguyên Tân Viêt, président de la FBA de Hô Chi Minh-Ville et chef du comité d'organisation, a souligné l'importance de la connexion de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire : "Un plat ne naît pas seulement en cuisine. Il prend racine dans la terre, chez les agriculteurs, à la source des matières premières ; il passe par la production, la transformation, le savoir-faire du chef, et son goût final dépend des choix de chacun à table".

Il a également indiqué que l'objectif de cette troisième édition du festival n'est pas simplement d'accroître son ampleur, mais bien de générer un véritable impact écologique, en sensibilisant les consommateurs et en influençant leurs choix, jusqu'aux méthodes de travail des entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons. La FBA de Hô Chi Minh-Ville espère que cet événement soulèvera des questions stratégiques pour la communauté de l'alimentation et des boissons : face à l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs, les entreprises seront incitées à améliorer leurs produits, ce qui favorisera une plus grande transparence, sécurité et responsabilité au sein de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement agricole, commerciale et urbaine.

Se déroulant sur 7 jours, du 24 au 30 août, le Green Food Festival 2026 propose une multitude d'expériences enrichissantes pour les experts, les locaux et les visiteurs, notamment : un concours de chefs professionnels, un espace de jeux pour les jeunes, des démonstrations culinaires spectaculaires et des ateliers thématiques.

Parmi les événements phares, citons le concours de chefs professionnels Green MasterChef Vietnam 2026, le concours culinaire végétarien pour étudiants, un atelier sur le thème "La vague mondiale du véganisme" et un forum de dialogue intitulé "Dialogue pour un avenir vert"... Ces activités offrent un espace d'échange privilégié aux experts, aux gestionnaires et aux entreprises pour approfondir leurs réflexions sur les solutions de développement durable, créant ainsi des opportunités pour valoriser les produits agricoles vietnamiens et les technologies alimentaires propres.

L'événement comprend également d'autres activités importantes telles que le programme "Connecter l'amour – Semer le bonheur", la Journée de l'environnement, la Journée du recyclage des déchets et l'atelier "Journée de la famille verte". Ces activités associent expériences culinaires, responsabilité communautaire et protection de l'environnement.

Outre le concours de compétences et les expériences culturelles, culinaires et artistiques, le festival met également l'accent sur le bien-être social. Parmi les temps forts, on peut citer la "Journée verte de Binh Phu", la "Journée de recyclage des déchets alimentaires", l'attribution de bourses de formation culinaire et l'organisation d'événements, le buffet végétarien gratuit pour les personnes dans le besoin, etc.

Voici quelques photos du festival:

Texte et photos: Tân Dat/CVN