Le pho fait rayonner la culture vietnamienne en Europe

Le pho (soupe de nouilles), plat emblématique du Vietnam, a été mis à l'honneur lors d'une tournée culturelle de près de trois semaines en Europe, organisée au mois de juillet. Cet événement a permis au public international de découvrir non seulement ce mets emblématique du pays, mais aussi les traditions, l'histoire et l'esprit communautaire qui lui sont intimement liés.

>> Galettes de porc et de crevettes

>> Hanoï parmi les dix meilleures villes du monde pour la cuisine de rue

>> Top Chef Vietnam 2026 : 14 chefs en lice pour promouvoir la gastronomie vietnamienne dans le monde

La tournée "Pho Cultural Roadshow Europe 2026" a traversé six pays - la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne - avec sept étapes, réunissant huit artisans culinaires, chefs et experts gastronomiques vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

À chaque étape, l'arôme du bouillon mijoté attirait les visiteurs vers les cuisines de démonstration, où des chefs vietnamiens préparaient le pho de A à Z. Le public pouvait suivre chaque étape de sa confection : de la découpe du bœuf au blanchiment des nouilles de riz, jusqu'au versement du bouillon parfumé et à l'ajout des herbes fraîches.

Beaucoup étaient désireux de comprendre pourquoi un plat apparemment si simple nécessite des heures de préparation et une attention méticuleuse portée aux ingrédients. D'autres ont été fascinés par les techniques culinaires, affinées et transmises de génération en génération.

Mathis Lerice, un convive français, a confié au journal Hà Noi Moi qu'il connaissait déjà le pho grâce à sa famille et qu'il le considérait comme l'un des meilleurs plats qu'il ait jamais goûtés. Voir les chefs vietnamiens le préparer en personne et en apprendre davantage sur ses origines a rendu l'expérience encore plus mémorable.

Photo : Thu Hang/VNA/CVN

Au-delà de la simple dégustation, la tournée a mis en lumière le patrimoine culinaire du Vietnam. Les visiteurs ont découvert comment le pho s'est perpétué depuis plus d'un siècle, notamment à Hanoï, où il reste intimement lié au quotidien et aux souvenirs chers de générations de Vietnamiens, y compris ceux vivant à l'étranger.

L'un des acteurs clés du programme était Mai Hai Lam, un expatrié vietnamien en Pologne, fondateur et président de l'association "We Love Pho". Il a souligné que la promotion du pho à l'international nécessite une étroite collaboration entre chefs, restaurateurs, artisans, chercheurs et défenseurs de la culture partageant une même passion pour ce plat.

L'association a également proposé de créer une "Carte du Pho" en Europe, recensant les restaurants tenus par des Vietnamiens qui servent un pho authentique, tout en faisant découvrir la culture vietnamienne aux populations locales.

Tout au long de la tournée, l'association "We Love Pho" a collaboré avec les communautés vietnamiennes d'Europe pour organiser des échanges culturels réunissant amateurs de pho, Vietnamiens de la diaspora et habitants locaux.

Que ce soit sur des places publiques, dans des centres culturels ou des lieux communautaires, les démonstrations culinaires ont systématiquement attiré les foules les plus nombreuses. À Prague, de longues files d'attente se sont formées alors que les visiteurs attendaient de goûter au pho préparé par des chefs vietnamiens de renom.

Photo : Thu Hang/VNA/CVN

L'expert culinaire Duong Van Hùng, président de l'Association des chefs royaux du Vietnam, a souligné que ces événements permettaient aux chefs vietnamiens de mettre en valeur leur savoir-faire traditionnel tout en aidant le public international à mieux comprendre la richesse culturelle du pho. Selon lui, les chefs qui préparent ce plat à l'étranger doivent en connaître les origines, chaque recette reflétant les traditions, les populations et les pratiques culinaires propres aux différentes régions du Vietnam.

Les restaurateurs jouent également un rôle essentiel dans la préservation des saveurs authentiques. En Pologne, Pham Thanh Nhàn, propriétaire du restaurant Mama Pho, a exprimé son souhait de faire découvrir à un public toujours plus large en Europe le goût authentique du pho du Nord du Vietnam, tout en promouvant le patrimoine culinaire vietnamien.

Pour la diaspora vietnamienne, ces événements ont également constitué des moments de rassemblement, permettant aux jeunes générations d'entendre la langue vietnamienne, d'admirer les costumes traditionnels et de retrouver des saveurs évoquant leur pays d'origine. Nguyên Duy Vu, président de l'Association des Vietnamiens en Slovaquie, a estimé que de telles initiatives contribuent à préserver l'identité culturelle vietnamienne parmi les deuxième et troisième générations de Vietnamiens établis à l'étranger.

Photo : VNA/CVN

Soutenue par les associations vietnamiennes et les missions diplomatiques, cette tournée a également mis en lumière la solidarité et la bonne intégration des communautés vietnamiennes en Europe. L'ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Pham Truong Giang, a déclaré que ce programme contribuait non seulement à promouvoir la culture vietnamienne, mais aussi à transmettre un message fort de cohésion au sein des communautés vietnamiennes à l'étranger.

De Prague et Bratislava à Budapest et Berlin, le pho est devenu bien plus qu'un simple plat populaire. Il s'est imposé comme un véritable pont culturel reliant les Vietnamiens d'outre-mer à leur pays d'origine, tout en offrant au public européen une porte d'entrée vers la richesse du patrimoine culinaire vietnamien.

VNA/CVN