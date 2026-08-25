Du street food à Michelin, la gastronomie fait rayonner le Vietnam

Selon les résultats publiés le 17 août, le Vietnam arrive en tête du classement des dix meilleures destinations gastronomiques des NZ Herald Travel Readers’ Choice Awards 2026.

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Photo : VNA/CVN

Ce résultat est d’autant plus remarquable que le Vietnam devance plusieurs destinations depuis longtemps reconnues sur la scène gastronomique mondiale.

Face à une concurrence croissante entre les destinations, la gastronomie constitue un véritable atout pour le Vietnam, grâce à sa richesse, à sa diversité régionale, aux histoires culturelles qu’elle véhicule et à sa capacité à offrir des expériences allant de la cuisine populaire à la haute gastronomie.

Avec des investissements appropriés, la gastronomie peut devenir un produit touristique à part entière, permettant de prolonger les séjours, d’accroître les dépenses des visiteurs et, surtout, de renforcer l’identité de la destination Vietnam.

Selon des données de la World Food Travel Association (WFTA) citées par l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, 81% des touristes internationaux souhaitent découvrir la cuisine locale et sont prêts à consacrer environ 25 à 35% de leur budget de voyage à l’alimentation et aux boissons. Les voyagistes intègrent ainsi de plus en plus les circuits gastronomiques à leurs programmes comme des produits touristiques à part entière, plutôt que comme de simples activités complémentaires.

Cette évolution ouvre de grandes perspectives pour le Vietnam. Chaque région vietnamienne possède ses propres plats, ingrédients, modes de préparation et traditions culinaires. Derrière ces spécialités se racontent aussi l’histoire, le climat, les produits locaux, les métiers, les coutumes et les modes de vie des communautés.

Le pho, le banh mi, le bun cha, les nems ou encore le banh xeo ont depuis longtemps dépassé les frontières de la cuisine quotidienne vietnamienne pour se faire connaître à l’international.

L’un des grands atouts de la gastronomie vietnamienne est qu’il n’est pas nécessaire de se rendre dans un restaurant haut de gamme pour en faire pleinement l’expérience. Un marché, un petit restaurant, un stand de rue ou une rue spécialisée dans les plats traditionnels peuvent eux aussi devenir de véritables lieux de découverte. Ces expériences correspondent également à une tendance du tourisme qui privilégie de plus en plus l’immersion et la découverte en profondeur plutôt que la simple visite.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la gastronomie vietnamienne monte en gamme et s’affirme progressivement sur le segment de la haute gastronomie.

En 2026, la sélection du Guide Michelin au Vietnam s’est encore élargie. Elle compte 193 établissements, dont 11 restaurants récompensés d’une étoile Michelin, 72 Bib Gourmand et 110 établissements sélectionnés pour la qualité de leur cuisine, ainsi que trois restaurants distingués d’une Étoile Verte Michelin.

Le développement de la gastronomie haut de gamme n’enlève toutefois rien à la valeur de la cuisine populaire. Au contraire, ces deux segments peuvent se compléter : l’un véhicule une image de qualité et de créativité, tandis que l’autre préserve l’identité, la proximité et les histoires du quotidien.

En préservant ses traditions, tout en améliorant la qualité, en encourageant la créativité et en sachant mieux raconter son histoire, la cuisine vietnamienne peut pleinement jouer le rôle d’"ambassadrice" du pays sur la carte touristique mondiale.

VNA/CVN