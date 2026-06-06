Saigontourist au Festival de la gastronomie végétarienne de Huê 2026

À l’occasion du Vesak 2570 et du Festival de Huê 2026, Saigontourist a pris part au Festival de la gastronomie végétarienne, les 28 et 29 mai à Huê (Centre), mettant à l’honneur une cuisine raffinée ainsi que le patrimoine culinaire de l’ancienne Cité impériale.

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L’événement culturel et touristique, riche de sens, vise à promouvoir l’excellence de la cuisine végétarienne auprès des habitants et des visiteurs, tout en encourageant les valeurs de solidarité, de partage et un mode de vie respectueux de l’environnement. L’édition 2026 a accueilli près de 5.000 visiteurs durant les deux journées de festivités.

Avec 56 stands et plus de 100 spécialités végétariennes proposés par des hôtels, restaurants et pagodes de Huê et d’autres localités, le festival a offert au public un véritable voyage gastronomique, placé sous le signe du raffinement, de la sérénité et de l’identité culturelle de l’ancienne capitale féodale de la dynastie des Nguyên (1802-1945).

Photo : Saigontourist/CVN

Un espace culinaire aux saveurs raffinées

Au-delà de sa dimension culi-naire, l’événement revêtait égale-ment un caractère humanitaire important : l’ensemble des contri-butions et financements collectés devait être consacré à des actions caritatives, à l’aide sociale, ainsi qu’au soutien des personnes défavorisées et des élèves en difficulté mais méritants.

Dans le cadre de cet événement, le groupe Saigontourist était représenté par deux de ses établissements membres : les hôtels Majestic Saigon et Continental Saigon.

Les cuisiniers du Majestic Saigon ont proposé deux créations végétariennes emblématiques : du riz gluant aux champignons parfumés et jeune noix de coco, ainsi que du riz au gâc (momordique) “bat buu”, mariage harmonieux entre saveurs traditionnelles et présentation artistique raffinée.

De son côté, l’équipe culinaire du Continental Saigon a apporté une touche originale avec le biscuit “Công tuoc”, enrichissant davantage l’expérience gastro-nomique des visiteurs.

Un engagement constant

À travers sa partici-pation au Festival de la gastronomie végétarienne de Huê 2026, le groupe a réaffirmé son engagement en faveur des initiatives de promotion touristique dans les différentes localités du pays, tout en contribuant à préserver et valoriser le patrimoine culinaire vietnamien afin de renforcer l’image du tourisme vietnamien sur la scène internationale.

Photo : Saigontourist/CVN

La gastronomie constitue l’un des domaines d’excellence du groupe. Grâce à son professionnalisme et à sa solide expérience organi-sationnelle, Saigontourist a déjà mené avec succès de nombreux événements culinaires d’envergure nationale et internationale.

Parmi eux figure la Fête culinaire et des délices de Saigontourist 2026, récompensée par les World Culinary Awards comme “Meilleure fête gastronomique d’Asie” pendant quatre années consécutives (2022, 2023, 2024 et 2025), ainsi que “Meilleure fête gastronomique du monde” durant trois années consécutives (2023, 2024 et 2025).

Par ailleurs, le Festival du pho vietnamien, organisé conjoin-tement par Saigontourist et le journal Tuôi Tre (Jeunesse), a rencontré un vif succès lors de ses éditions organisées au Japon en 2023, en République de Corée en 2024 et à Singapour en 2025, attirant des centaines de milliers de visiteurs internationaux venus découvrir les saveurs emblématiques de la cuisine vietnamienne.

À travers son accompagnement des festivals culturels et gastronomiques à travers le pays, Saigontourist continue d’affirmer son rôle pionnier dans le développement d’un tourisme associé à la préservation et à la diffusion des valeurs culturelles traditionnelles, contribuant ainsi à promouvoir l’image du Vietnam et de son peuple auprès des amis internationaux.

Texte : Minh Thu - Gia Hân/CVN