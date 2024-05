La cuisine vietnamienne présentée au festival du Nouvel An de Brunei

Un grand nombre d'amis brunéiens et internationaux ont visité le stand de l'ambassade du Vietnam lors du festival du Nouvel An Hari Raya à Brunei.

Photo: VNA/CVN

L'événement, qui s'est tenu le 25 mai, a vu la participation de la princesse Hajah Masna, sœur du sultan de Brunei Hassanal Bolkiah, en tant qu'invitée d'honneur.

Le ministre en second des Affaires étrangères de Brunei, Dato Erywan, et plus de 1.000 invités étaient également présents. Plus de 20 représentations à Brunei y ont présenté des produits culinaires et culturels riches et uniques.

Le festival est un événement annuel organisé par le ministère des Affaires étrangères de Brunei pour marquer le Nouvel An traditionnel Hari Raya, offrant l'opportunité aux représentations étrangères dans le pays de promouvoir leurs images et leur cuisine auprès d'amis internationaux dans le pays hôte.

De nombreux visiteurs ont dégusté des plats vietnamiens célèbres souvent présentés aux chefs d'État, notamment le bun cha, un plat de porc grillé et de nouilles apprécié par l'ancien président américain Barack Obama lors de sa visite au Vietnam en 2016.

L'un des moments forts de l'événement a concerné les vidéos de félicitations de Hari Raya réalisées par les représentations étrangères à Brunei et les ambassades de Brunei à travers le monde. La vidéo de l'ambassade du Vietnam a présenté des performances de Vietnamiens à Brunei, dont des enfants.

VNA/CVN