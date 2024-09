Félicitations au Vietnam pour sa Fête nationale

>> L’Inde félicite le Vietnam pour sa 79e Fête nationale

>> La 79e Fête nationale du Vietnam célébrée dans le monde entier

>> La 79e Fête nationale du Vietnam largement couverte par les médias vénézuéliens

>> Les vœux continuent d’affluer à l’occasion de la Fête nationale du Vietnam

Photo : VNA/CVN

En envoyant une lettre de félicitations au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a décrit cette journée comme le moment de se souvenir de l'importance de promouvoir les Objectifs de Développement Durable, de résoudre la crise climatique, d'élargir les opportunités pour tous, d'appeler à la solidarité et à la promotion de solutions communes pour obtenir la paix, le développement durable et la garantie des droits de l'homme, et de construire ensemble un avenir meilleur pour les peuples du Vietnam et du monde entier.

Dans son message de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm, le roi du Royaume-Uni, Charles III, a hautement apprécié les relations entre les deux pays et a exprimé son espoir que le Vietnam et le Royaume-Uni maintiennent une coopération étroite sur des questions d'importance mondiale telles que la paix, la prospérité, l'environnement et le changement climatique pour l'intérêt des générations futures des deux pays.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a également adressé une lettre de félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm. Il a rappelé sa visite dans ce pays d'Asie du Sud-Est plus tôt cette année et s'est déclaré convaincu que les deux pays continueraient à intensifier leurs liens divers dans les temps à venir et à surmonter ensemble les défis mondiaux actuels.

Dans sa lettre de félicitations, le président français Emmanuel Macron a exprimé sa satisfaction de collaborer avec le Vietnam pour poursuivre des engagements dynamiques, ainsi que le développement des échanges et de la coopération bilatérale et multilatérale dans tous les domaines. Il a également salué les efforts du Vietnam pour assurer un avenir durable grâce à la transition énergétique, affirmant le soutien de la France pour atteindre cet objectif.

Par ailleurs, la gouverneure générale du Canada, Mary May Simon, a salué l'amitié et la coopération à long terme entre les deux pays, ainsi que les progrès réalisés dans les relations bilatérales.

À cette occasion, le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, a adressé ses félicitations au secrétaire général et président Tô Lâm.

Le président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa a déclaré dans son message de félicitations à Tô Lâm que son pays souhaite promouvoir et consolider la bonne amitié avec le Vietnam.

Le Parti communiste français a adressé ses félicitations au Comité central du PCV. En outre, le premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela, Diosdado Cabello Rondon, a adressé ses salutations au secrétaire général et président Tô Lâm.

La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, a également adressé ses félicitations à Tô Lâm.

Le vice-président et chef du bureau central du Parti du nouvel Azerbaïdjan, Tahir Budagov, a adressé une lettre de félicitations au membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Luong Cuong.

Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Yvan Gil, a fait de même auprès du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son.

VNA/CVN