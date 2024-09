Les vice-présidents de l'AN du Vietnam et du Laos en visite de travail à Quang Nam

Les vice-présidents de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam et du Laos, Nguyên Duc Hai et Sommad Pholsena, ont fait ce mercredi 4 septembre leur visite de travail dans la province de Quang Nam (Centre) et visité le Groupe Truong Hai - Thaco.

Photo : Huu Trung/VNA/CVN

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Nam, Luong Nguyên Minh Triêt, a fait savoir que la province avait une longue tradition de coopération amicale et de coopération avec les provinces du Sud du Laos. Ces derniers temps, les relations de coopération entre la province de Quang Nam et les localités du Laos se sont fortement développées, obtenant de nombreux résultats importants.

Après plus de 27 ans de rétablissement, la province de Quang Nam a fait de grands progrès et est devenue une province qui contribue au budget central, notamment grâce à la coopération et aux contributions importantes du Groupe Truong Hai - Thaco.

Les deux vice-présidents de l'AN du Vietnam et du Laos se sont rendus aux usines, ateliers de fabrication et d'assemblage automobiles du Groupe Truong Hai - Thaco, ainsi qu’à la zone économique ouverte de Chu Lai, au port de Tam Hiêp.

Trân Ba Duong, président du conseil d'administration du groupe a déclaré que son groupe avait étendu sa production et ses activités à de nombreux domaines, notamment l'agriculture.

Au Laos, le groupe met en œuvre un projet d'agriculture biologique circulaire intégrée à grande échelle sur une superficie de près de 27.000 ha, contribuant à exporter de nombreux produits agricoles, créer des emplois pour des dizaines de milliers de travailleurs locaux.

Le vice-président de l'AN du Laos, Sommad Pholsena, a hautement apprécié l'efficacité des projets de ce groupe vietnamien au Laos, affirmant créer toutes les conditions aux entreprises vietnamiennes, dont ce groupe d’investir et faire des affaires sur son sol, ce pour contribuer ainsi à resserrer la grande amitié et la solidarité particulière et une coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples en général, et entre la province de Quang Nam et les localités lao en particulier.

