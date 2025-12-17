Félicitations au Bhoutan à l’occasion de sa 118e Fête nationale

À l’occasion du 118e anniversaire de la Fête nationale du Bhoutan (17 décembre), le président vietnamien Luong Cuong a adressé le 17 décembre un message de félicitations au roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a, de son côté, envoyé un message de félicitations au Premier ministre du Bhoutan, Tshering Tobgay.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a également adressé un message de félicitations au ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur du Bhoutan, Lyonpo D.N Dhungyel.

VNA/CVN