L’évaluation de la religion au Vietnam ne peut pas se baser sur des cas isolés

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam vient de mener avec succès une séance de dialogue sur son rapport national dans le cadre du 4e cycle de l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Lors de cette séance de dialogue, le Vietnam a présenté une vision globale de la garantie des droits de l'homme dans de nombreux domaines, y compris la liberté de croyance et de religion.

Dans le même temps, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères a dénoncé les accusations infondées de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) concernant ses évaluations de la situation de la liberté religieuse au Vietnam, les qualifiant de "non objectives, biaisées, préjugées et inexactes".

L’évaluation de la liberté religieuse au Vietnam doit se faire dans une perspective globale. Si vous souhaitez évaluer la situation de la liberté de croyance et de religion au Vietnam, faites un voyage à travers le pays pour avoir une vision globale et objective. Dans toute localité, depuis l'unité administrative la plus basse, la commune, voire le village, on constate la présence d'établissements religieux et de croyance partout, y compris dans les zones les plus difficiles comme les îles reculées ou les communes montagneuses. Au total, on recense plus de 30.000 lieux de culte répartis dans les trois régions du pays. Les bouddhistes sont libres de prier dans les pagodes, temples et monastères ; les catholiques et les protestants sont libres de pratiquer leur religion chaque jour ou chaque semaine dans les églises et chapelles ; les fidèles des religions Cao Dài et Hoà Hao pratiquent également librement leurs cultes dans des lieux de culte spacieux qui deviennent même des lieux touristiques accueillant des dizaines de milliers de visiteurs. Le nombre de croyants augmente constamment, de même que le nombre de lieux de culte et d’établissements de formation.

Photo : VNA/CVN

Rien qu'en 2022, le nombre de croyants a augmenté de 56.000 personnes, le nombre de dignitaires religieux a augmenté de 810 personnes, et le nombre de lieux de culte a augmenté d'environ 140 établissements. Ce sont les chiffres estimés par le Comité gouvernemental pour les affaires religieuses. Actuellement, le Vietnam compte environ 27 millions de fidèles religieux, soit environ 10% de sa population. En plus des principales religions ayant un grand nombre d'adeptes : le bouddhisme, le catholicisme, le protestantisme, le caodaïsme et le bouddhisme Hoà Hao, il existe au Vietnam de nombreuses autres religions comme l'islam, le bahaïsme, "Minh Su Dao", "Minh Ly Dao", le bouddhisme "Từ Ân Hiếu Nghĩa", le brahmanisme, le mormonisme, le bouddhisme "Hiếu Nghĩa Tà Lơn" et "Bửu Sơn Kỳ Hương".

Il n'existe aucun endroit où les autorités restreignent ou contrôlent l'expression de la foi des religieux si elle se fait dans l'esprit de "bonne vie, belle religion", et que les croyants respectent Dieu, aiment le pays et servent la religion, le dharma et les peuples. Inversement, toutes les pratiques déviantes, les religions étranges ou nouvellement introduites qui ne remplissent pas les conditions de reconnaissance d'un statut juridique seront limitées, voire interdites, notamment pour les phénomènes religieux extrêmes, contraires aux bonnes coutumes et traditions, étrangères aux croyances de culte des ancêtres du peuple vietnamien ou profitant de la religion pour rassembler des forces et se propager contre la République socialiste du Vietnam.

Liberté religieuse au Vietnam : changements positifs dans la pratique

Le 23 décembre 2023, le Vatican a annoncé que Mgr Marek Zalewski avait été nommé par le pape François comme premier représentant permanent du Saint-Siège au Vietnam. Ceci est le résultat d'un processus d'échange positif dans un esprit de respect, de coopération et de compréhension mutuelle, tout en démontrant une politique cohérente de respect et de garantie de la liberté de croyance et de religion, créant des conditions favorables aux activités religieuses, y compris le catholicisme, au Vietnam. C’est aussi une bonne nouvelle pour plus de 7 millions de catholiques au Vietnam. Le fait que Mgr Marek Zalewski devienne le premier représentant permanent du Vatican au Vietnam contribuera à promouvoir les liens entre le Saint-Siège et l'Église catholique vietnamienne, tout en renforçant davantage les échanges entre le Vietnam et le Vatican. C’est l’une des manifestations les plus pertinentes de la politique de liberté de croyance et de religion au Vietnam.

Au cours des cinq dernières années, l’État vietnamien a mis en œuvre une série de mesures visant à créer de meilleures conditions pour des millions de religieux. Après que l'Assemblée nationale a adopté la loi sur la croyance et la religion en 2016, le gouvernement a publié des décrets pour donner vie à cette loi. En particulier, la loi foncière (modifiée), entrée en vigueur le 1er juillet 2024, contribuera à résoudre les difficultés foncières liées à la religion. Plus précisément, l'État attribue des terrains sans percevoir de redevances pour les terrains utilisés comme lieux de culte et sièges d'organisations religieuses. Les organisations religieuses qui utilisent les biens fonciers à d’autres fins doivent payer un loyer foncier à l’État, comme les autres organisations et individus.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, les autorités vietnamiennes ont également créé les conditions permettant aux organisations religieuses de fonctionner conformément à la loi et aux réglementations légales. En particulier, les fêtes religieuses importantes telles que l'anniversaire de Bouddha, le festival bouddhique Vu Lan, Noël, Pâques, la célébration de la fondation de la religion Cao Dài, la fête Kate du peuple Cham, le mois sacré musulman du Ramadan, se déroulent à grande échelle, attirant un grand nombre de croyants. En 2023, le ministère de l’Intérieur a reconnu deux organisations religieuses, le bouddhisme "Hiêu nghia Tà Lon" et "Hôi thanh phuc âm toàn ven Viêt Nam" (Vietnam Full Gospel Church).

Le ministère de l’Intérieur a également approuvé la proposition de la fondation du Séminaire théologique baptiste du Vietnam. Ainsi, jusqu’en décembre 2023, l'État a reconnu 38 organisations religieuses, accordé l'enregistrement des activités religieuses à deux organisations et une méthode de pratique appartenant à 16 religions.

En ce qui concerne les questions foncières liées à la religion, jusqu'à présent, le nombre d'établissements religieux bénéficiant de certificats de droits d'usage des terrains dans tout le pays représente plus de 70%. L'État crée les conditions permettant aux organisations religieuses de réparer, de rénover et de construire de nouveaux établissements religieux.

Photo : VNA/CVN

Concernant les relations internationales, rien qu'en 2023, selon les statistiques du Comité gouvernemental pour les affaires religieuses, plus de 300 dignitaires et moines de toutes religions ont participé à des conférences, séminaires et formations religieuses à l’étranger. Près de 400 étrangers sont entrés au Vietnam pour des activités religieuses. Les preuves concrètes montrent qu'en plus de créer un cadre juridique, l'État résout également rapidement de nombreux problèmes liés à la religion, aidant des millions de religieux à travers le pays à exprimer librement leur foi.

Lors de la séance de dialogue sur le rapport national du Vietnam dans le cadre de l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, le 7 mai, les politiques, les efforts et réalisations du Vietnam dans la garantie des droits de l’homme, y compris la liberté de religion et de conviction, ont été reconnus et hautement appréciés par de nombreux pays. Par conséquent, le Vietnam rejette les déclarations non objectives, partiales et inexactes sur la situation réelle au Vietnam, citées dans le rapport sur la liberté religieuse internationale de 2024 de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale (USCIRF). Le Vietnam continuera à discuter avec les États-Unis des questions d'intérêt commun dans un esprit d'ouverture, de franchise et de respect mutuel, afin de contribuer à promouvoir le partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable entre les deux pays.

Hoàng Lan - Giang Lê/CVN