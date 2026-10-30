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Politique
Vietnam et îles Salomon
Félicitations à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques

Le Vietnam et les îles Salomon célèbrent le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. À cette occasion, les dirigeants vietnamiens ont adressé des messages de félicitations à leurs homologues solomoniens, réaffirmant l’importance des liens d’amitié et de coopération bilatérale.

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Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a adressé, le 30 octobre, un message de félicitations au gouverneur général des îles Salomon, Sir David Tiva Kapu, à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les îles Salomon (30 octobre 1996 – 2026).

Le Premier ministre Lê Minh Hung a adressé un message de félicitations au Premier ministre des îles Salomon, Matthew Cooper Wale.

À cette même occasion, le ministre des Affaires étrangères Leê Hoài Trung a fait de même auprès du ministre solomonien des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Rick Nelson Houenipwela.

VNA/CVN

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